Nagy mennyiségű Nvidia chiphez jut hozzá a TikTok anyacége
Befektetés

Nagy mennyiségű Nvidia chiphez jut hozzá a TikTok anyacége

Portfolio
A TikTok anyavállalata, a kínai ByteDance Kínán kívül épít ki jelentős számítási kapacitást csúcskategóriás Nvidia-chipekkel – jelentette a Wall Street Journal csütörtökön.
A lap értesülései szerint a ByteDance a délkelet-ázsiai Aolani Cloud vállalattal működik együtt. Ennek keretében mintegy

500 darab Nvidia Blackwell rendszert telepítenek Malajziában.

Ez összesen nagyjából 36 ezer B200-as chipet jelent. A hardverbeszerzés költsége várhatóan

meghaladja a 2,5 milliárd dollárt.

Ez az összeg azért is kiugró, mert az Aolani jelenleg mindössze 100 millió dollár értékű hardverrel rendelkezik.

A ByteDance az új kapacitást Kínán kívüli mesterségesintelligencia-kutatásra és -fejlesztésre kívánja felhasználni. Emellett ebből tervezik kiszolgálni az ügyfelek részéről jelentkező, egyre növekvő globális MI-igényeket is.

Az Aolani szóvivője a Reutersnek megerősítette, hogy vállalatuk maradéktalanul betartja az exportellenőrzési előírásokat. Hozzátette, hogy felhőszolgáltatásokat kívánnak nyújtani számos cégnek, mind Ázsiában, mind pedig világszerte.

A Reuters még a múlt hónapban arról számolt be, hogy az Egyesült Államok hajlandó lenne engedélyezni a ByteDance számára az Nvidia H200-as chipjeinek beszerzését. Az Nvidia azonban nem fogadta el a felhasználásra vonatkozó javasolt feltételeket. A mostani malajziai beruházás így arra utal, hogy a ByteDance egy közvetítő partneren keresztül igyekszik hozzájutni a legfejlettebb Nvidia-chipekhez, és Kínán kívülre helyezi az MI-infrastruktúrájának bővítését.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

