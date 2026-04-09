Kína húzza vissza a Mercedest

A Mercedes-Benz 2026 első negyedévében összesen 499 700 személyautót és haszonjárművet értékesített, ami 6 százalékos visszaesést jelent éves alapon, de megfelel a vállalat várakozásainak.
Csoportszinten a tisztán elektromos járművek értékesítése 11 százalékkal 50 400 darabra nőtt, ami azt mutatja, hogy a modellváltások ellenére az elektrifikáció továbbra is meghatározó növekedési tényező.
A személyautó üzletágban 419 400 darabos értékesítés mellett szintén 6 százalékos csökkenés látható, de
Kína nélkül a globális eladások 5 százalékkal emelkedtek,
ami jól jelzi a regionális divergenciát. A kínai piac 27 százalékos visszaesése 111 600 darabra komoly féket jelentett, amit modellváltások, makrogazdasági bizonytalanság és a verseny erősödése magyaráz. Ezzel szemben az európai eladások 7 százalékkal 158 400 darabra nőttek, Németországban 9 százalékos bővüléssel, az Egyesült Államokban pedig 20 százalékkal 81 100 darabra emelkedett az értékesítés. A prémium szegmensekben is látható a kereslet, a Mercedes-Maybach 34 százalékkal, a Mercedes-AMG 5 százalékkal növelte eladásait az USA-ban. A globális mixben a felső kategória 15 százalékos arányt képvisel, ami stabil teljesítménynek számít, még akkor is, ha az összvolumen ezen a szinten is 5 százalékkal csökkent.
Az elektrifikációs trendek vegyes képet mutatnak, de a kulcspiacokon egyértelműen erősödnek. A tisztán elektromos autók értékesítése a személyautóknál 9 százalékkal 44 300 darabra nőtt, miközben Európában 34 százalékos, Németországban 36 százalékos növekedést értek el, főként az új elektromos CLA sikerének köszönhetően. Az xEV arány Európában 41 százalékra emelkedett, míg globálisan 19 százalékra csökkent a plug-in hibridek kínai kifutása miatt.
A rendelésállomány erős, az elektromos CLA, GLC és GLB iránti kereslet a második félévig kitölti a gyártási kapacitásokat, miközben az új S-osztály rendelései is meghaladják a várakozásokat.
A gyártás több üzemben három műszakban fut, ami a kereslet erősségét mutatja.
A haszonjármű üzletág 80 300 darabos értékesítéssel 3 százalékkal csökkent, de az elektromos furgonok eladása 29 százalékkal nőtt, és a nagy haszonjárművek 4 százalékos bővülése stabil keresletet jelez a kereskedelmi szegmensben. A regionális különbségek itt is élesek, Kína 86 százalékos visszaesést mutatott, miközben a világ többi része 35 százalékkal nőtt.
Címlapkép forrása: Dominika Zarzycka/NurPhoto via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
