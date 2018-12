A világ nyolcadik csodája: a kamatos kamat

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Lowell Miller: A létező legbiztosabb befektetés - Építs vagyont osztalékból! /2. fejezet: A világ nyolcadik csodája: ismerkedés a kamatos kamattal/

A létező legbiztosabb befektetés - Építs vagyont osztalékból! címmel érkezett nemrégiben a Portfolio könyvesboltjába a Befektetések klasszikusai sorozat legújabb darabja . Most a könyvből emelünk ki néhány részletet."Kockáztatva, hogy ismétlem önmagam, és unalmassá válok, elmondom még egyszer: a Létező Legbiztosabb Befektetés stratégia nem részvényspekulációról szól. Arról szól, hogy tulajdonostársak legyünk egy vállalkozásban, ezen túlmenően pedig arról, hogy létrehozzunk egy olyan, a kamatos kamat elve alapján működő osztalékgyárat, amely a szoba sarkában szép csendesen dolgozik értünk, amíg mi a saját dolgunkkal foglalkozunk. Arról szól, hogy igába fogjuk az idő és a növekedés igazi erejét, a szerény nyereségek hatalmas vagyonná gyarapodását - ez a kamatos kamat lényege.A nyereség olyan, mint egy tégladarab: lassan és gondosan helyezzük egyiket a másik tetejére. Apránként - nem egyből - kirajzolódik az épület alakja. Ha készen van az erős alap, az épület sok életöltőn át állhat, mi pedig értékes antik tárgyakkal és műremekekkel rendezhetjük be, vagy új helyiségeket adhatunk hozzá, vagy az alaprajzát megváltoztatva új elosztást alakíthatunk ki benne. Sok ember képtelen várni. Egy hétvége alatt akarják felhúzni könnyűszerkezetű házukat. Ám az olyan lesz, mint a tanmesében szereplő menedékhely: elég egy erős szél, és csak egy romhalmaz lesz belőle.A kamatos kamatból felhúzott épület téglái azonban nem hétköznapiak. Ezek a téglák azzal a csodálatos képességgel bírnak, hogy új téglákat teremtenek - mintha élőlények lennének. És ezek a téglák növekedni tudnak - mintha élőlények lennének. Emellett az általuk teremtett téglák is gyarapodni tudnak. A termékenység, a bőség, a szaporodás, a növekedés, a sejtosztódás, a sejtburjánzás univerzális folyamata ez - ugyanaz, mely végső soron a testünket is eredményezi.A kamatos kamat a pénz által teremtett pénz, amely hozzáadódik a pénz által már megteremtett pénzhez. És minden egyes alkalommal, amikor a pénz pénzt teremt, a korábbinál teremtettnél több pénz teremtésére válik képessé! Olyan öngerjesztő folyamat ez, amit szeretnénk, hogy értünk dolgozzon."