Aegon: még érezhető a politikai bizonytalanság a tőzsdéken

Aegon Alapkezelő:"A hónap elején a politikai bizonytalanság továbbra is éreztette hatását a tőzsdéken, amikor a Donald Trump amerikai elnök által bejelentett Mexikóval szembeni büntetővám újra mélyrepülésbe küldte a ciklikus papírokat és általában a globális fejlett részvénypiacokat. De a piacok kezdenek akklimatizálódni a jelenlegi amerikai politikai klímához, a főbb indexek több mint 8%-ot emelkedtek a hónap eleji mélypontról és az S&P 500-as index új csúcsra ment a hónap végén.

A politikai bizonytalanság azért továbbra is fontos szerepet fog játszani a jelenlegi befektetési környezetben. Wilbur Ross, az USA jelenlegi kereskedelmi minisztere, többször is kijelentette, hogy a "Fönök" (Donald Trump) nem viccel, és ha a hónap végi G20-as találkozón nem találják meg a közös nevezőt a világ két legnagyobb gazdaságának vezetői, akkor az USA további $300 milliárd értékű vámot vet ki a Kínából az USA-ba irányuló exportokra.A befektetési környezetet tovább nehezíti, hogy a Hormuzi-szorosban, ahol a világ olaj kereskedelmének több mint 40%-a "folyik" át, két olaj szállító tankert megtámadtak, és felgyújtottak. Irán azonnal elutasította az Amerikai vádakat miszerint ők tették volna, sőt azt állították, hogy az egész csak egy megjátszott színjáték volt. Az amerikaiakat oly annyira nem győzték meg az Iráni érvek, hogy a Trump-adminisztráció újabb iráni személyeket, többek között Khamenei legfőbb vallási vezetőt is szankcionálta, akiknek ezzel megszűnik hozzáférése a nyugati pénzügyi rendszerhez. A lépés ugyanakkor inkább szimbolikus, gazdasági hatása minimális. Irán szerint ezzel a lépéssel az USA teljesen bezárta a diplomáciai megoldás lehetőségét.A kereskedelmi háború hatása kezd jelentkezni makró gazdasági adatokon. A kínai Caixin szolgáltató szektor PMI értéke 52,7-re esett az előző havi 54,5 után, a jövőbeni várakozás alindexe ezen belül pedig 7 éves mélypontra esett. Ennek alapján a kínai lakossági fogyasztás növekedési üteme is keményen lassít, míg az infláció, év/év alapon elérte a 2,7 százalékot. Az amerikai lassulás előjelei is kezdenek mutatkozni. Bár a munkanélküliség ráta még mindig rendkívül alacsony, 3,6%, de a munkaerő piacra belépők száma a várt 175 ezer helyett csak 75 ezer volt és az amerikai PMI kicsivel a recesszió feletti értéket mutatott az 50,5-es szinten. A FED egyenlőre még nem kongatja a vészharangot, mert a hónap közepi ülésén, a piaci várakozásokkal ellentétben (és Donald Trump nagy bánatára), nem csökkentette az irányadó kamatokat.A fent felsorolt adatok tudatában óvatosabban nézünk az elkövetkező hónapok elé, és módosítottunk a modell portfoliónk összetételén. A részvény szektoron belül csökkentettük a fejlődő piaci kitettségünket mert úgy gondoljuk, hogy bár a gyengülő amerikai dollár pozitívan hat a fejlődő gazdaságokra, az elmúlt hetekben történt ralli nem volt más mint egy P/E expanzió. A vállalatok EPS mutatója folyamatosan esik és teljesítményük hanyatlik. Amíg ez a trend folytatódik, addig nem veszünk fel teljes pozíciót ebben a szektorban.A kötvény kitettségünket is csökkentettük, de más okokból. A kötvény piacot változatlanul szeretjük, de úgy gondoljuk, hogy a kötvény árak elmúlt hónapban túl gyorsan emelkedtek túl sokat. A német 10 éves hozam új mélypontra ment (-31bp) és már a svájci 30 éves kötvénynek is negatív a hozama. Ezért itt profitot realizáltunk, és átcsoportosítottunk a pénzpiaci eszközökbe. Ha a kötvény árak kicsit lejjebb jönnek, akkor újra vevők leszünk ebben a szektorban."