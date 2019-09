Aegon: Trump következetlensége rányomja bélyegét a piacokra

Aegon Alapkezelő:"Donald Trump, az Egyesült Államok elnökének szeret-nem szeret játékában az augusztusra a nem szeret osztás jutott. Ahogy július elején Xi Jinping kínai elnök volt a legjobb barátja, úgy vált legádázabb ellenségévé augusztusra. Mostanában elég nehéz követni az amerikai elnök bipoláris gondolkodás módját, és ez a következetlenség rányomja a bélyegét a piacokra is. Az elmúlt hónapban 2 kereskedési nap is volt amikor az S&P 500-as index több mint 1%-ot esett, és 2 olyan nap mikor több mint 2%-al lejjebb zárt az előző naphoz képest, így szinte kész csoda, hogy a hónap végére csak 1,82% mínuszban zárt az index. Nem lehet tudni, hogy mi az elnök célja, de ilyen megnyilvánulásokkal nem segít a befektetőkön.

A kereskedelmi háborúnak természetesen több vetülete is van. A júliusi FED ülésre a piac 100%-ra beárazta a 25bp kamatvágást, de az 50bp-ot sem tartotta kizártnak. Az elemzők úgy gondolták, hogy Trump a kereskedelmi háborúval akarja kikényszeríteni a FED-től a minél magasabb kamatvágást, de az amerikai központi bank ellenállt a nyomásnak. Olyannyira, hogy a FED ülést követő sajtókonferenciáján, Jay Powell FED elnök határozottan kinyilvánította, hogy a bank kizárólag a változó makró gazdasági adatok hatására változtat a kamat politikáján, és a FED-nek egyenlőre úgy tűnik, hogy egy ciklus-közép lassulásról van csak szó, ami nem indokolja a további kamatvágást. Trump elnöknek ez természetesen nem volt ínyére, és FED ülést követő tweet-jében azt a költői kérdést tette fel, hogy nem tudja eldönteni, hogy ki Amerika nagyobb ellensége: Xi kínai elnök vagy Powell FED elnök.Az amerikai kamatdöntés után a kínai valuta elkezdett gyengülni a 6,90-es szintről 7,17-re, az amerikai hozam görbe 2007 óta nem látott mértékben laposodott és az EURUSD keresztárfolyam áttörte a 1,11-es szintet. Ennek a fejleménynek Trump természetesen nem örült, és azt fontolgatja, hogy Kínát deviza manipulátornak bélyegezi, ami újabb szankciókat vonhat maga után. Ennyit az augusztusi uborkaszezonról...Az amerikai makró adatok még nem jelzik, hogy lassulna a gazdaság. A PMI még mindig 50 felett van, a GDP 2%, munkanélküli ráta 4% alatt, az infláció neglektálható. Épp ezért interpretálhatjuk úgy, hogy a júliusi kamatvágás egy szívesség volt a Fehér Ház irányába, mert a makró gazdasági adatok nem támasztották alá a központi bank eme döntését.Az európai gazdaságról ezt sajnos nem mondhatjuk el. A német GDP újra zsugorodik, a múlt havi értéket is revideálták 0,4%-ra 0,7%-ról, a ZEW tanulmány is -44-et mutat, ami a legrosszabb kimutatás 2012 óta. Ez természetesen tükröződik a hozamokban, a német 10 éves államkötvény hozama új mélypontra -0,71bp-ra esett. A múlt hónapban Mario Draghi úgy köszönt le a tisztségéről, hogy az ECB újabb kötvényvásárlásokba fog belekezdeni, érdekes lesz figyelni, hogy ennek a döntésnek milyen hatása lesz az államkötvény hozamokra.A modell portfoliónkon augusztusban nem változtattunk. Változatlanul kedvezően tekintünk a részvény befektetésekre, ezen belül pedig a fejlett piacot preferáljuk a fejlődőkkel szemben."