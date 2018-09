Elfordulnak a hagyományos kötvényektől a nagybefektetők - Új alternatíva terjed

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A Greenwich Associates elemzése szerint egyre több intézményi befektető dönt a kötvénypiaci tőzsdén kereskedett alapok mellett a tradicionális kötvénybefektetések kárára, miután az utóbbiak esetében egyre több a likviditási probléma.Az amerikai és európai kötvénypiacok a válság előtti időszakhoz képest kevésbé likvidek, főleg az egyéni vállalati kötvényekkel nehezebb kereskedni, főleg azoknak az intézményi ügyfeleknek, akik nagyobb tranzakciókat hajtanának véghez. Ebben szerepet játszik az is, hogy a szigorúbb hatósági előírások miatt a bankok számára is sokkal költségesebb lett nagyobb összegű kötvényállományt tartani, így már ők sem tudják biztosítani a korábban megszokott likviditást egyes papírokban.A Greenwich felmérése szerint a megkérdezett 87 intézményi befektető közül, amely tart kötvénypiaci ETF-eket, harmada tervezi azt, hogy ezek állományát a következő évben növelné. A megkérdezett intézmények 17%-a válaszolta, hogy 50 millió dollárt meghaladó értékű kötvénytranzakciókat is végrehajtották már, így számukra különösen fontos egy-egy papír likviditása.