Formabontó ötlet: adjunk a tanárnak részvényt, és a gyerek megtanul a pénzzel bánni

Az intézményi és lakossági vagyonkezelés trendjeiről és a kettő közötti főbb különbségről Biró Gergely, a Diófa Alapkezelő vezérigazgatója bővebben is beszél majd a Portfolio jövő keddi Investment, Wealth and Savings (IWS) konferenciáján. Ne maradj le róla! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Formabontó ötlet volna, ha az általános iskolás tanárok kapnának ajándékba egy egyszerű befektetési alap- vagy részvénycsomagot, hiszen, ha van benne érdekeltségük, ők is átfogóbban tanulmányozzák azt.

Biró Gergely vezérigazgató Diófa Alapkezelő A Dunaholding Brókerháznál dolgozott vezető elemzőként, majd a társaság vezérigazgató- helyetteseként, ezzel párhuzamosan a cég tulajdonában álló alapkezelő ügyvezető igazgatója volt. 2002 és 2010. között a DIMENZIÓ... Tovább »

Tíz évvel ezelőtt megnéztem, hogy az Amerikai Egyesült Államokban a 401K nyugdíjtakarékossági struktúra hogyan működik. Akkortájt vezették be Magyarországon a választható portfóliós rendszereket, és arra voltam kíváncsi, hogy az amerikai ügyfelek tudatosabbak-e a portfólióválasztásban. A rendszerbe való belépéskor kell megválasztaniuk, hogy milyen arányban osszák meg a különböző kockázatú eszközök között a megtakarításaikat, és az volt megfigyelhető, hogy pont úgy viselkednek, mint a magyar, pénzügyileg nem tudatosnak gondolt kisbefektetők. Amikor tőzsdei felfutás van, mindenki a magas kockázatú eszközöket választja, a visszaesés után meg pont fordítva, tehát nem az a helyzet, hogy az amerikai kisbefektető tudatosabban kezelte volna a megtakarításait. Magyarországon sem jellemző, hogy a tagok valóban választanának a választható portfóliók között, pedig megtehetnék, és fiatalabb korban a magasabb részvénysúlyú portfóliónak is lenne létjogosultsága.A lakosság nagy része nem ért a befektetésekhez, de ez nem csupán hazai sajátosság. Úgy gondolom, hogy az oktatásba bevezetett pénzügyi tudatosságra nevelés, alap pénzügyi fogalmak elsajátítása hosszú távon sokat lendítene a befektetési aktivitáson és kockázatvállalási mértéken. Sajnos sok pedagógus is felkészületlen a megtakarításokkal, befektetésekkel kapcsolatos témákban, nem általános, hogy ismernék ezeket a termékeket.Ugyan nagy felelősség hárul az államra ebben a kérdéskörben, az oktatásban egyénileg és cégszinten is mindenkinek felelősséget kell vállalnia, mert úgy gondolom, közös felelősségünk a fiatalabb generációk edukálása.A befektetési alapok értékesítése döntően azon múlik, hogy milyen alternatív termékek vannak a befektetési piacon. Amíg a lakossági állampapírok kettős árazása fennmarad, jelentős kiszorító hatással kell számolniuk a befektetési alapoknak. A mostani alacsony kamatkörnyezetben a kis kockázatú, pénzpiaci jellegű befektetési alapok iránt érzékelhetően visszaesett a kereslet, ugyanakkor a magyar lakosság jellemzően kockázatkerülő, és a megtakarításait nem részvényjellegű eszközökbe fogja tenni.Az, hogy melyik alap kereslete fut fel, sokszor azon múlik, hogy a főként banki értékesítési csatornában éppen milyen eszközöket helyeznek fókuszba. Az alacsony kamatkörnyezet nem kedvez a bankbetétek értékesítésének. További érdekes kérdés, hogy az ÁKK jutalékcsökkentésének milyen hatása lesz a keresletre és kínálatra.A piaci ciklikusság természetesen a befektetési alapok esetében is létezik. Jelenleg egy kiegyensúlyozott, pozitív környezet veszi körül a legtöbb piacot. Úgy gondolom, hogy diverzifikált szolgáltatási platformmal lehet hosszú távon stabilan működni és fejlődni.Miből él egy alapkezelő? Többnyire három stratégiai fókusz van, és ez minden alapkezelőnél eltérő arányban képviselteti magát. Az egyik a retail, tehát a lakossági ügyfelek és alapok, a másik az intézményi vagyonkezelés, a harmadik pedig a magánszemély ügyfelek privátbankihoz hasonló diszkrecionális vagyonkezelése.A lakossági alapok állománya döntően azon múlik, hogy az adott pénzügyi csoportnak milyen értékesítési potenciálja van. Magyarországon nem jellemző, hogy csoporton kívüli termékeket értékesítenek, ennek következtében igazából az a kérdés, hogy az adott csoport milyen termékeket preferál a saját csatornáiban.Az intézményi ügyfelek, mint másik láb, már egy sokkal szofisztikáltabb ügyfélkör. Itt nem kizárólag mandátumokról beszélünk, hanem esetleg zártkörű alapokról, tehát a vagyonkezelés megvalósítása a megbízótól függően változik. Piaci méretünkből és sajátosságokból adódóan ez sajnos itthon egy viszonylag szűk piac, döntően nyugdíjpénztárakról és biztosítókról beszélünk.A harmadik fókusz a private banking terület, ami középtávon sokkal nagyobb arányt fog képviselni az alapkezelőknél, mint most, különös tekintettel a MiFID 2-re, ami errefelé tereli az ügyfeleket.Ha mindezt a Diófára fordítjuk, azt mondhatom, hogy a lakossági termékek értékesítése esetén óriási lehetőség, hogy egy erős értékesítési csatornával dolgozunk együtt. A független intézményi vagyonkezelésben mi vagyunk az egyik legnagyobb hazai szereplő, jelenleg ez a húzó szegmensünk, viszont nagyon korlátozott benne a növekedés. Itt nemcsak szigorúan vett vagyonkezelésről van szó, hanem általában valamilyen partneri együttműködésről és szélesebb körű szakmai támogatásról.Egyértelműen igen, bár nagy csodák a korlátozott lehetőségek miatt nincsenek. Az elmúlt évek kiemelkedő hozamteljesítménye és erős ingatlanpiaci kompetenciánk egyértelműen megalapozzák, hogy bővítsük partneri körünket.Közel 3 éve kezdtük prémium banki szolgáltatásunkat, és az eredmények azt mutatják, hogy most érdemes ebbe a szolgáltatásba még több energiát belefektetni. Kifejezetten erős a vagyonkezelési csapatunk, és azzal, hogy nálunk van egy ingatlanfront is, olyan termékeket tudunk kínálni az ügyfeleknek, amiket más alapkezelők általában nem. Prémium stratégiánknál fontos, hogy ügyfeleink számára személyre szabott befektetési stratégiát alakítunk ki, céljaikat és kockázatvállalási hajlandóságukat figyelembe véve.Az átlag magyar privátbanki ügyfélnek 2-3 számlája van, úgy gondoljuk, első körben azt a szolgáltatót cserélje le ránk az ügyfél, akivel a legelégedetlenebb. Idővel, ha elégedett velünk, növelje az állományt. A privátbankok összehasonlítása persze nehéz, hiszen ez esetben nincsenek meg a klasszikus, összehasonlítható hozamadatok, mint befektetési alapok esetében.Mivel nem közvetlen versenytárs, csak egy szempontból érint, a munkaerőért folytatott versenyben. Azt érzékeljük, hogy a fiatal, tehetséges, jól képzett munkaerőből egyre kevesebb van, és ezeknek a cégeknek van egy elég erőteljes elszívó hatásuk.A 2008-as válság ráébresztette a szabályozókat arra - nemcsak Magyarországon, hanem világszerte -, hogy erősebb kontrollt kell gyakorolni a pénzügyi szektor felett. A bürokrácia természetéből fakadóan ezek a jogalkotói szándékok nagyon lassan jutottak el a tényleges jogszabályokig, és most, amikor hatályba lépnek, sok esetben kontraproduktívak. Nem elég, hogy a hosszú folyamat során elvesztik lényegüket, egy sor plusz adminisztratív akadályt támasztanak a hatékony piaci működéssel szemben. Ez igaz a Solvencia II-re, a MiFID 2-re, a GDPR-ra is.Érdekes kérdés még, hogy a most zajló fintechforradalom hogyan fogja érinteni az alapkezelői szektort. Egyrészt a pénzügyi szektor mindenütt nemzetállami hatáskör, nagyon védett, a szabályozók komoly gátakat támasztanak, de azért látszik, hogyan törnek előre a pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó startupok a világ minden táján, az alapkezelői piacon is egye nagyobb teret nyernek az innovatív megoldások.A másik érdekesség a rendszeres megtakarítási termékek előretörése a piacon. A megtakarítással rendelkezők jó része a nyugdíjról való gondoskodás mellett a gyermekek taníttatására is egyre több pénzt tesz félre. Ezzel együtt pedig átalakul az emberek megtakarítási kosara: 10 évvel ezelőtt a nyugdíjcélú öngondoskodás vagy a gyermek továbbtanulásának biztosítása még nem volt annyira fókuszban, mint most. Ehhez viszont megfelelő termékek kellenek, ebben pedig az alapkezelői szektorra is fontos szerep hárul, például olyan termékek kialakításával, mint a céldátum alapok.