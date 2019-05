Mégsem Nemzeti Kötvénynek hívják majd az új szuperállampapírt

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Varga Mihály ismételten utalt az állampapír kedvező kamatozására: fél év után 3,5, egy év után 4 százalék kamatot fizet, majd félévente 50 bázisponttal növekszik a kamat, vagyis az ötödik év végén eléri a 6 százalékot.

Az új lakossági állampapír részleteiről korábban Barcza György és Gion Gábor egy sajtó háttérbeszélgetésen beszélt, amelyen a Portfolio is részt vett:A MÁP Plusz jegyzése nagyon egyszerű lesz, csupán egyetlen számla szükséges hozzá, lehetőség nyílik online-jegyzésre, és elérhető lesz a Magyar Államkincstár és a Magyar Posta kirendeltségein, a lakástakarék-hálózaton keresztül, valamint várhatóan a kereskedelmi bankok fiókjaiban is.Az új lakossági állampapírról több cikkünkben is írtunk már, többek között kitértünk arra is, hogy mikor lehet jó választás a papír, mennyivel jobb vagy rosszabb befektetés a szintén népszerű PMÁP-nál. Számításunk szerint ha valaki a futamidő teljes időtartamára, 5 évig tartja majd a papírt, akkor 4,95%-os éves átlaghozamot realizálhat rajta. Ennél magasabb fix hozamú befektetést ma nem találni a magyar piacon:

Mit lehet eddig tudni a Magyar Állampapír Pluszról?