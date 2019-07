Megvan, miért drágította az inflációkövető állampapírokat a kincstár

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Ahogyan a megmaradó lakossági állampapírok többségénél, úgy a Prémium Magyar Állampapírnál is új sorozatokat dobott piacra június elejével az ÁKK, az új sorozatokra azért volt szükség, hogy ezekre is érvényes legyen a kamatadó-mentesség. Mi írtuk meg először, hogy a kincstár a korábbi sorozatoktól eltérően az új PMÁP-sorozatokat nem 99%-os, hanem 98%-os árfolyamon váltja vissza:Az ÁKK a Világgazdaság megkeresésére elmondta, hogy a vágás oka az, hogy a MÁP+ értékesítését akarják támogatni, más állampapírok esetén viszont nem terveznek vágást. A MÁP+-t lényegesen jobb, 99,75%-os árfolyamon lehet visszaváltani, ráadásul bizonyos időközönként díjmentes visszaváltásra is lehetőséget ad. Az árfolyamvágás egyébként a PMÁP lejáratig való tartásában is ösztönözheti a befektetőket.A napokban írtunk arról, hogy a MÁP+ múlt heti jegyzésénél a meghirdetett 100 milliárd forintból "csupán" 88 milliárd fogyott, ezzel a papír eddig összesen 1323 milliárd forintot gyűjtött össze: