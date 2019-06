TBSZ-re vennél az új állampapírból? - Vigyázz, pórul járhatsz!

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Egyrészről az lakossági állampapr-sorozatok június 3-tól mentesülnek a kamatadó megfizetése alól, így nincs értelme TBSZ-re tenni, hiszen semmilyen pluszt nem nyújt. Erről itt is írtunk.

Másrészről több problémát is okozhat, ugyanis ha valaki mégis TBSZ-re veszi a júniustól kibocsátott új lakossági állampapír-sorozatokat, annak számolnia kell azzal, hogy kamatadó-mentesség ide vagy oda, a TBSZ miatt kamatadó-kötelesek lesznek az új állampapírok is, ha a számlát valaki 5 éven belül felbontja. A TBSZ jogszabály tehát felülírja a lakossági állampapírok kamatadó-mentességére vonatkozót ilyen esetben.

Értesüléseink szerint ezt az anomáliát már jelezték egyes érintett intézmények a Pénzügyminisztérium felé.

Miről is szól a TBSZ?

ha 3 év letelte után nyúlunk hozzá a befektetéshez, akkor 10% kamatadót kell fizetni,

az 5 éves időtáv lejárta után pedig kamatadó-mentesen vehetjük fel a megtakarításon elért hozamot.

