Újabb lakossági állampapírra fizet több kamatot az állam

Az 5 éves PMÁP kamatemelése után január elejével a kétéves állampapír kamata is emelkedett, az eddigi 3% helyett mostantól 3,25%-ot fizet a befektetőknek. Az 5 éves inflációkövető papír kamatprémiumát még decemberben emelte meg az ÁKK 1,4%-ról 1,7%-ra. Február végétől a tavalyi inflációra rakódó kamatprémium miatt pedig ennél is többet fog fizetni majd a papír.Az infláció emelkedése, illetve beépülése miatt a Babakötvény is többet fizethet februártól, várhatóan évi 5,9%-ot a mostani 5,4% helyett.

Tavaly augusztusban az ÁKK a rövidebb futamidejű papíroknál emelt a kamaton, az 50 bázispontos emelés a féléves, egyéves és kincstári takarékjegyek mellett a kétéves papírra is vonatkozott.A lakossági papírok értékesítése egyébként szépen leköveti az ÁKK kamatemelési- és csökkentési lépéseit. Az alábbi ábrán jól látszik, hogy látványosan nőtt vagy csökkent egy-egy kategória értékesítése havi szinten, ha az ÁKK valamilyen irányú kamatdöntést jelentett be:

Hasonló a helyzet a Prémium és Bónusz Magyra Állampapírok esetében is: