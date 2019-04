Amundi: elmarad a recesszió?

Amundi Alapkezelő:"Még mindig nem dőlt el, hogy az immár évtizedes növekedési ciklus végéhez értünk, avagy csupán a cikluson belüli újabb átmeneti lassulásról van-e szó. A jegybankok mindenesetre igyekeznek mindent elkövetni, hogy inkább az utóbbi verzió érvényesüljön, és ne forduljon recesszióba a világ gazdaságainak jelentős része. A monetáris politika az elmúlt hónapokban szinte mindenütt engedékenyebb, illetve támogatóbb lett. Amíg a Fed levette a napirendről a további szigorítást, addig az EKB a túlzottan alacsony infláció kockázata miatt újabb élénkítő lépéseket is megszellőztetett, a kínai jegybank pedig már be is kapcsolta a gazdaságot támogató "motorokat". Ezek a viszonylag gyors jegybanki reakciók segíthetnek abban, hogy a piaci, illetve üzleti bizalom helyreálljon, és ne alakuljon ki súlyosabb visszaesés.

Habár a növekedési kilátások már nem annyira kedvezőek, mint a mögöttünk álló években, az amerikai részvénypiac mégsem számít kimondottan drágának a jelenlegi kamatkörnyezetben. Ráadásul a részvénypiaci árazási szorzókat még enyhén feljebb is hajthatja a vártnál kevésbé szigorító jegybanki hangvétel, valamint a kereskedelmi háborúval kapcsolatos kockázatok mérséklődése. A kínai-amerikai kereskedelmi tárgyalások következő mérföldköve májusban (esetleg júniusban) várható, komolyabb részsikerek esetén pedig elképzelhető egy “sell on the good news" profitrealizálási forgatókönyv, ami újabb jó beszállási lehetőséget jelenthet az emelkedő részvénypiaci trendbe. Erre az eshetőségre érdemes lehet szárazon tartani némi puskaport, míg az esetleges korrekcióból az abszolút hozamú eszközcsoport súlyának megnövelése révén tudunk adott esetben profitálni.Az enyhén javuló amerikai és kínai makroadatoknak köszönhetően megnőtt az európai recesszió elkerülésének a valószínűsége, sőt a reál-GDP növekedés akár 1,5% közelébe is emelkedhet, ha a két nagy gazdasági blokknak sikerül magával húznia a harmadikat. Ennek ellenére az európai részvénypiacokkal kapcsolatban egyelőre óvatos optimizmus indokolt, ami elsősorban a fennálló politikai kockázatokkal indokolható (Brexit, közelgő EP-választás, illetve az EU és USA közötti kereskedelmi feszültség esetleges elharapódzása).Továbbra is szeretjük a fejlődő részvénypiacokat, meglátásunk szerint ugyanis a kereskedelmi háború enyhülése elsősorban a tavalyi évet markáns mélyrepüléssel záró fejlődő részvénypiacok számára kedvezhet, így kitartunk a fejlődő részvénypiaci pozíciónk mellett, sőt a kötvények terhére 5%-kal növeljük a súlyuk. A fejlődő piacok gazdasági növekedési többlete a fejlettekéhez képest valószínűleg tovább nőhet az elkövetkező időszakban. Az egyes országokat vizsgálva, Kína és India továbbra is kimagasló növekedési kilátásokkal bír, Brazíliában egy jelentős gazdasági fordulat szemtanúi vagyunk, Oroszországban pedig a részvénypiacok árazása, az átlagos osztalékhozam, illetve az olajár magas szintje jelentik a vonzerőt.Közép-Európa eddig meglehetősen ellenállónak bizonyult, a nyugat-európai lassulás egyelőre alig érződött a térség makrogazdasági adatain és alapvetően a vállalatok is kedvező gyorsjelentésekről számoltak be. Mivel túlárazottság továbbra sem fenyegeti a régiós részvénypiacokat, valamint az osztalékhozamok is viszonylag magasak, ezért továbbra is vonzónak tartjuk a hazai, illetve a régiós részvénypiacot."