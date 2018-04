Amundi: inkább csak zajt okoztak a riasztónak tűnő nemzetközi események

Amundi Alapkezelő:"Számos esemény (kereskedelmi világháború veszélye, orosz szankciók, Szíria, stb.) okozott volatilitást az év eddigi részében, de ezek eddig inkább csak zajnak bizonyultak. Trump esetében eddig úgy tűnik, hogy az "amelyik kutya twitterezik, az nem harap", illetve a "karaván halad" mondások megállják a helyüket. Ami viszont érdemi, tartós problémát jelent a tőkepiacokon, az az amerikai 10 éves hozam emelkedése, ami nemrégiben átlépte a 3%-os szintet. Ha a kötvénypiac esik (hozamok emelkednek), az sajnos jó eséllyel megfogja a részvények emelkedését is, de mindenképp ellenszelet jelent. A befektetők legutóbb a szénhidrogén és fém-árak (ez utóbbi az orosz szankciók miatt történt) emelkedése miatt aggódtak a kötvénypiacon, részben ez okozta az intenzív hozamemelkedést. Ezen kívül a maginflációs mutatók is erősen megindultak felfelé az USA-ban.

A részvény és kötvény eszközosztály súlyát a fentiek miatt valamelyest most csökkentjük a portfólióban, de azért összeomlásra nem számítunk, csak volatilitásra, ami szokásához híven csak lassan cseng le. Megemeljük ezért a portfólióban azon abszolút hozamú eszközök arányát, amik jelentős kitettséget vettek föl volatilitásban, elsősorban opciókon keresztül.A jelentős áremelkedés után a nyersanyagok súlyát lecsökkentjük, megemeljük viszont az ingatlanokét, mert a következő pár évben az ingatlan-fejlesztések még jelentős hozammal kecsegtetnek, ezért vonzerejük megnőtt a részvény és kötvény-befektetésekkel szemben.A régiós részvények árazása továbbra sem feszített, a régió egyre olcsóbb a fejlett és a fejlődő piacok átlagához képest is. A bank (hozamkörnyezet-emelkedés) és az energia (energia-ár emelkedés) szektorban továbbra is érdemes lehet kitettséget vállalni. Különösen a defenzívebb, illetve magasabb osztalékhozamú papírok bizonyulhatnak ellenállónak az előttünk álló idegesebb időszakban. Ilyeneket leginkább a cseh, a román piacon találni manapság, erősebb idegzetűek Oroszországban is szemezgethetnek a rendkívül magas osztalékhozamú és kevésbé oligarcha-kapcsolat papírok közül.A dollár múlt heti erősödése miatt sokat estek a fejlődő részvénypiacok, amiknek a fundamentumai erősek, az árazásuk vonzó, a kínai kockázatok menedzseltnek tűnnek, ezért a fejlődő részvénypiacok súlyát taktikai jelleggel megemeljük a portfólióban a fejlett részvények terhére.A pénzpiaci eszközök súlyát tovább növeljük a portfólióban, mert úgy gondoljuk, hogy érdemes egyre több puskaporral rendelkezni arra az esetre, ha a volatilis időszakban alkalmi vételi lehetőségek adódnának. "