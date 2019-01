Amundi: koncentráljunk a fundamentumokra!

Amundi Alapkezelő:"Az év végi piaci turbulenciát követően fellendülés jellemezte a világ tőzsdéit az újév első heteiben, ami alapvetően a "piacbarátabb" Fed-hangnemnek, illetve az Egyesült Államok és Kína kereskedelmi konfliktusával kapcsolatos álláspontok közeledésének volt köszönhető. A kibontakozó optimizmus ellenére úgy véljük, hogy 2018-hoz hasonlóan 2019-ben is komoly kihívások elé nézhetnek a befektetők, akiknek igen komoly fegyelemre lesz szükségük, hogy kiszűrjék a rövid távú piaci zajokat a hosszú távú értékek keresésekor. Véleményünk szerint néhány tényezőt mindenképp érdemes lehet szem előtt tartani az elkövetkezendő hónapokban: gazdasági kilátások, Fed szigorítás, vállalati eredmények, illetve a kereskedelmi viták.

A globális lassulásnak egyre határozottabb jeleit látjuk, immár nem csak a várakozásokban, hanem a tényadatokban is érzékelhető a változás. Habár a lassulás önmagában kedvezőtlen hír, piaci szempontból pozitív olvasata is van. A növekedés lanyhulása ugyanis alaposan lehűtené az inflációs várakozásokat, ráadásul emiatt a jegybankok részéről is "piacbarátabb" hozzáállásra lehet számítani. A Fed a további szigorítás szükségességét illetően várakozásaink szerint elbizonytalanodhat, azon sem csodálkoznánk, ha a piac hamarosan az esetleges kamatcsökkentés esélyeit kezdené el latolgatni. Emiatt a hazai kötvények súlyát 5%-ra, míg a nemzetközi kötvényekét 10%-ra módosítjuk.Meglátásunk szerint komoly kihívásokkal nézhetnek szembe a nyugat-európai részvényindexek, ami javarészt az elmaradozó reformoknak, valamint a továbbra is terítéken lévő politikai kockázatoknak (Brexit, EP-választások) tudható be. Ráadásul pesszimizmusunkat erősíti, hogy egyelőre a vállalati fundamentumok, valamint a makrogazdasági fronton érkező negatív meglepetések estében sem látni érdemi javulásra utaló jeleket. Eközben a tengerentúli kilátások jóval kedvezőbbek, igaz a tavalyi 20% körüli profitboomhoz képest idén mérsékeltebb ütemű, mintegy 6%-os nyereségnövekedés várhat az amerikai cégekre (javarészt a világgazdaság lassulása és a társasági adócsökkentések hatásának elhalványulása miatt). Ehhez képest a 19-szeres értékről 15-szörös érték közelébe süllyedő előretekintő P/E alapján közel sem tekinthető túlárazottnak az amerikai részvénypiac, aminek következtében nem változtatunk a fejlett piaci részvények súlyán.Véleményünk szerint az USA-nak és Kínának sem kimondott érdeke a kereskedelmi háború elhúzódása, így döntő jelentőségű lehet, hogy február végéig sikerül el-e eredményeket elérni a tárgyalások során. Komoly megkönnyebbülést jelenthetne a fejlődő piacok számára egy megállapodás, amit ráadásul a hosszú távú átlag alatt tartózkodó előretekintő P/E árazás is nagyban támogatna. Az egyes országok között a kimagasló növekedési kilátások alapján (Kína, India), valamint az attraktív értékeltségi szintek (Oroszország) figyelembe vétele mellett lehet célszerű szelektálni, míg a drága, vagy magas politikai kockázattal bíró (Törökország) piacokat inkább elkerülnénk. Tulajdonképpen egy felpattanás lehetősége miatt emeljük 15%-ra a fejlődő piaci részvénysúlyunkat.Mindeközben Közép-Európa, Magyarországot is beleértve a stabilitás szigete lehet abban az esetben, ha a német lassulás mértéke nem lesz jelentős. Bár a növekedés a várakozásunk szerint a régiónkban is lassulni fog, de a főbb országok esetében egyelőre vélhetően nem esik drasztikusan 3% alá. Ehhez képest az előretekintő P/E értékek nem sokkal, de a hosszú távú átlag alatt mozognak, tehát túlárazottság egyelőre nem fenyegeti a régiós részvénypiacokat 2019-ben, ezért továbbra is kitartunk a régiós kitettség mellett, igaz a korábbihoz képest alacsonyabb súlyok mellett.A pénzpiaci eszközök súlyán egyelőre nem változtatunk, mert úgy gondoljuk, hogy néhány kockázati tényező tisztulásával, további kedvező beszállási lehetőségek adódhatnak, amire érdemes némi puskaport félretenni."