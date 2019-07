Amundi: középpontban a jegybankok

Amundi Alapkezelő:"A globális makrogazdasági kilátások az év második felére nézve is rendkívül izgalmakat tartogatnak. Egyrészt az üzleti bizalmi indexek többsége lassulást vetít előre, elsősorban a konjunktúrára érzékenyebb feldolgozóipari ágazatokban, ami alapvetően a kereskedelmi feszültségtől való félelemnek és bizonytalanságnak tudható be. Mindeközben, ha a szolgáltatói szektorokból érkező előretekintő indikátorokat vesszük górcső alá, akkor a lassulás kevésbé tetten érhető, sőt egyes adatokban javulást is látunk. Másrészt, habár a kereskedelmi háború veszélye már egy fokkal kevésbé jelent fenyegetést a G20-as csúcstalálkozót követően, még mindig lehetnek kellemetlen fordulatok, ami a volatilitás átmeneti megugrását okozhatja a (részvény)piacokon. Habár mindkét félnek érdeke, hogy megoldás szülessen, a tárgyalások elhúzódása szinte borítékolható.

Ahogyan azt már korábban is jeleztük, a jelentős bizonytalanság miatt érdemes forgatókönyvekben gondolkodni. Ezzel kapcsolatban a legfontosabb fejlemény, hogy az elmúlt időszakban növekedett a negatív forgatókönyv valószínűsége, ami a monetáris politikára is jelentős hatással van. A növekedési kilátások romlása az inflációs-, illetve a kamatvárakozásokat is lehűtötte, ami a kötvénypiacokon újabb hozamcsökkenési hullámot eredményezett. A befektetők ugyanis arra számítanak, hogy egy esetleges lassulás esetén a nagy jegybankok erősen támogató üzemmódba lépnek, ami megakadályozhatja egy nagyobb válság kialakulását. Ezzel kapcsolatban az első konkrét lépést a Fed teheti meg július 31-i ülésén.A fejlődő kötvénypiacok lehetnek a nyertesei a lazító, azaz galamb jegybanki politikának, továbbá a gyengébb dollárárfolyamnak is. Éppen ezért nem módosítunk a fejlődő kötvénypiaci kitettségünkön, nem úgy, mint a hazai kötvénypiac súlyán, melyet 5%-ra csökkentünk, szerintünk ugyanis a piac nagyrészt már beárazta az MNB tartós lazaságát.Véleményünk szerint a befektetőknek továbbra is azokból a részvényekből, piacokból, szektorokból érdemes szemezgetniük, melyek még a jelenlegi szinteken is vonzó értékeltséggel rendelkeznek, valamint egyáltalán nincsenek, vagy csak kevésbé vannak kitéve a kereskedelmi háborúnak. Emiatt érdekesnek tartjuk az orosz és a régiós részvényeket is.Kitartunk a fejlődő részvénypiaci pozíciónk mellett, mert a Fed enyhülő hangvétele és a fejlődő piacok várható növekedési többlete a fejlett piacokhoz képest, valamint a kínai fiskális- és monetáris élénkítés véleményünk szerint többet nyom a latban, mint a kereskedelmi háborút övező kockázatok. Ráadásul a fejlett részvények árazása magasabb is, valamint 10 éves bikapiacon vannak túl, ami óvatosságra intheti a befektetőket. Ez a fejlődő részvényekről, beleértve a Közép-Kelet-Európai régióról nem mondható el, jelentős lemaradást kell(ene) behozniuk (a profitok terén is)."