Amundi: nem minden arany, ami fénylik

Amundi Alapkezelő:"Kimondottan jól teljesítettek az első negyedév során a magasabb kockázati profillal bíró részvény típusú befektetések. A nagy kérdés azonban az, hogy merre tovább? Az év hátralévő részére egyre határozottabban körvonalazódik a globális lassulás képe, a várakozások mellett a legfrissebb tényadatokban is érzékelhető a változás. A márciusi számok alapján a világgazdaság bővülési üteme fokozatosan csökken. Egyes régiók esetében már a recesszió kockázata is erősödik, azonban a vészharangok kongatása egyelőre még korai: úgy látjuk, hogy a globális növekedés a következő negyedévekben még pozitív maradhat. Az idei alapforgatókönyvünk mérsékelt lassulással számol a világgazdaságban, a lefelé mutató kockázatok erősödése mellett.

Habár középtávon továbbra is optimisták vagyunk a részvénypiacokkal kapcsolatban, rövid távon elképzelhetőnek tartunk egy konszolidációs időszakot, miután meglátásunk szerint a jelenlegi szinteken már számos pozitív hír beárazódhatott a piacon. Ennek következtében pedig a részvények év elején látott olcsósága is csak a múlt. A hegymenet folytatódása nagyban függhet attól, hogy az elkövetkezendő időszakban lesz-e változás a romló makroadataokban.Véleményünk szerint több szempontból is óvatosság indokolt a fejlett részvénypiacok esetében, ezért továbbra sem képezik a portfólió részét márciusban. Ennek oka részben abban keresendő, hogy az év eleji meredek ralit követően már közel sem nevezhetők olyan olcsónak a fejlett részvények, mint 2019 kezdetén, továbbá a sokasodó vállalati profit warningok sem festenek túl bíztató jövőképet az amerikai és európai cégekről. Ráadásul Európában a fennálló politikai kockázatok (Brexit, EP-választás, autószektort célzó vámok) is nyomás alatt tarthatják a kontinens részvényeit.Továbbra is szeretjük a fejlődő részvénypiacokat, ami részben annak köszönhető, hogy jóval attraktívabb értékeltségről beszélhetünk az esetükben, mint a fejlett piacok esetében. Ehhez adódhat még hozzá, hogy meglátásunk szerint a fejlődő országok jóval többet profitálhatnak adott esetben az amerikai-kínai kereskedelmi álláspontok közeledéséből is. Az egyes országok között azonban érdemes lehet szelektálni: a kereskedelmi megállapodásból például sokat profitálhatna Kína, míg Oroszország a szankciók ellenére is vonzó értékeltségi szinteken forog jelenleg. Ennek ellenére taktikai megfontolásból márciusban 30%-ról 20%-ra csökkentjük a részvények portfólióbeli súlyát, ami a globális fejlődő piacok mellett a régiós piacokat érinti.Kötvénypiaci szempontból a globális lassulás kifejezetten kedvező jelenség. Főként a fejlett országok kötvényei esetében várható, hogy a mérséklődő inflációs várakozások a hozamokat is lejjebb szoríthatják, illetve alacsonyan tarthatják. A feltörekvő kötvénypiacok számára a Fed szigorításának leállása alapvetően jó hír, de - különösen a sérülékenyebb országok számára - a recessziós kockázatok erősödése, esetleg kisebb-nagyobb válsággócok kialakulása magasabb kockázati prémiumokat eredményezhet. Habár a magyar kötvénypiac szempontjából az MNB esetleges szigorítása némi kockázatot jelent, de véleményünk szerint a hozamokba ez már bőven be van árazva. A kockázatcsökkentés jegyében a részvények terhére 25%-ra növeljük a kötvények súlyát, aminek eredményeképpen egy alacsonyabb kockázati profillal rendelkező portfólió került kialakításra."