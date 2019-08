Amundi: öveket becsatolni!

Amundi Alapkezelő:"Érdemes volt becsatolva hagyni a biztonsági öveket a részvénypiacokon, miután augusztusban újfent élénkült a Kína és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi feszültség. A képet tovább árnyalja, hogy amíg az amerikai előrejelző gazdasági indikátorok (beszerzési menedzser indexek, fogyasztói hangulatindexek) lassulást vetítenek előre, addig a gazdaság jelenleg állapotát tükröző adatok (munkanélküliség, építkezések, GDP, stb.) még egészséges képet mutatnak.

A kedvezőtlen kereskedelmi fejlemények és a vegyes makroadatok a volatilitás megugrását okozták a részvénypiacokon. Ráadásul meglátásunk szerint egyre kisebb az esélye, hogy mindez gyorsan lecsengjen. Donald Trump "gazdaságmatematikája" a Twitter-üzenetekből egyre jobban tetten érhető módon a következőképp nézhet ki: egyre nagyobb csapásokkal fenyegetni Kínát, cserébe pedig elvárni a Fed-től az egyre nagyobb mértékű lazítást, hogy ne lassuljon az USA gazdasága. Ez a csiki-csuki helyzet fokozott bizonytalanságot okozhat a részvénypiacon a közeljövőben, azonban véleményünk szerint továbbra is a Fed politikája nyomhat többet a latban.Jelenleg a legfontosabb tényező a globális tőkepiacokon, hogy a globális likviditásbőség mindaddig velünk maradhat, amíg fel nem üti a fejét az infláció. Az infláció jelentős emelkedésének pedig a feszes munkaerőpiacok ellenére jelenleg kevés esélyt látunk. A fejlett piacok jelenleg inkább kicsivel a jegybanki cél alatti inflációs adatokat szállítanak, aminek számos strukturális oka (pl. technológiai fejlődés, olcsóbb-, "robotizáltabb" gyártás, erősebb árverseny az online értékesítés térnyerése miatt, romló demográfia, öregedő társadalmak a fejlett országokban, alacsonyabb tőkeköltség a vállalatoknál, stb.) van. Ezen tényezők pedig még jó ideig leszoríthatják az inflációt és ezáltal a kamatkörnyezetet is, ami a részvénypiacok relatíve erős vonzerejét is konzerválhatja. Emellett feltételezhető, hogy egy erősebb részvénypiaci lejtmenet esetén Trump is megsegítheti a befektetőket, legalábbis többször is utalt erre az amerikai elnök. Például egy komolyabb, mintegy 20% körüli piaci korrekció esetén vélhetően gyorsabban elásná a csatabárdot Kínával, hiszen a részvénypiac jó teljesítménye mindennél fontosabb a számára.A fenti tényezők eredőjeként várhatóan magas marad a volatilitás, ezért még fontosabb lehet szelektivitás a portfólió kialakítása során. A kockázatok ellenére érdemes kiemelni, hogy jelenleg kevés magas hozamú alternatívája van a részvényeknek, így továbbra is fontos építőkőként célszerű számolni ezen eszközosztállyal. Rövid távon a fejlődő részvénypiacokkal kapcsolatban érdemes óvatosan bánni a jelentős kínai kitettség miatt, ugyanis a vámháborús dráma vélhetően még nem érte el tetőpontját. Mindeközben továbbra is érdekesnek tartjuk az orosz, illetve a közép-kelet-európai részvényeket, melyek úgy fest, hogy viszonylag hathatós védelmet nyújthatnak a kereskedelmi háborúval szemben.Továbbra is úgy gondoljuk, hogy a fejlődő kötvénypiacok lehetnek a nyertesei egy lazító, azaz galamb jegybanki politikának, továbbá a gyengébb dollárárfolyamnak is. Éppen ezért nem módosítunk a fejlődő kötvénypiaci kitettségünkön, nem úgy, mint a hazai kötvénypiac súlyán, melyet 0%-ra csökkentünk, szerintünk ugyanis a hosszabb lejáratok esetében a hozamszintek kezdenek feszítetté válni. Márpedig a fejlett piaci hozamkörnyezet esetleges megváltozása (emelkedése) itthon is jelentős hozamemelkedést okozhat, ezért a korábbiaknál nagyobb óvatosságot tartunk indokoltnak. Ezzel párhuzamosan 15%-ra növeljük az ingatlanpiaci kitettségünk, míg az abszolút hozamú eszközük súlyát 40%-ra emeljük a pénzpiaci eszközök terhére, főként a bizonytalan piaci környezet miatt."