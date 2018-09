Amundi: véget érhet az elhúzódó tetőzés

Amundi Alapkezelő:"Egyre szaporodnak a jelek, hogy a makrogazdasági ciklus elhúzódó tetőzése a közeljövőben véget érhet. Bár egyesek már egy közelgő újabb válságot és recessziót vizionálnak, mi úgy látjuk, hogy a globális növekedés alapesetben a következő 12 hónapban fennmaradhat. A konjunktúraciklus meghosszabbítását segíti az USA-ban folyó költségvetési élénkítés. Ezzel együtt a legfrissebb gazdaságpolitikai fejlemények alapján 2019-től kezdve mérsékelt lassulással számolunk a világgazdaságban. A külkereskedelmi csatározások erősödése közvetlenül és közvetve (az üzleti bizalom romlásán keresztül) is ronthatja a növekedési kilátásokat. A totális kereskedelmi háború kockázatát egyelőre nem tartjuk reálisnak, de az elmúlt hónapok lépései nem voltak megnyugtatóak.

Az USA-Kína kereskedelmi megállapodás tető alá hozása nehéz diónak tűnik. A felek jelentős közeledése egyre valószínűtlenebb kimenet, a tárgyalási folyamat jelentősen elnyúlhat, az amerikai időközi választások után is. A kínai részvénypiac jelentős esését ezért egyelőre nem tekintjük még kedvező beszállási pontnak, bár a kínai fiskális és monetáris ösztönzés valamelyest tompítja a kínai növekedést övező kockázatokat. A fejlődő részvénypiacokat általánosságban sem súlyozzuk felül, mert az erős szinteken lévő dollárból, a csökkenő "carry"-ből, valamint az esetleges kereskedelmi háború kialakulásából eredő kockázatok még nem feltétlenül árazódtak be teljesen. A fejlődő piaci részvények súlyát ezért 10%-ponttal csökkentjük a fejlett részvénypiacok és a hazai részvények javára. A pénzpiaci eszközök, az ingatlanfejlesztési projektek, valamint az abszolút hozam továbbra is a portfólió felét teszik ki.A régiós részvények súlyán nem változtatunk. Különösen kedveljük a magas osztalékhozamú régiós bankokat, amik a régiós hozamkörnyezet esetleges további emelkedése ellen védenek a várhatóan magasabb hosszú távú kamat-marzsaikon keresztül. A nagyobb magyar "blue chip" vállalatok fundamentumai tovább javulni látszanak és az árazásukban is látunk még tartalékot, ezért súlyukat 5-ről 10%-ra emeljük a portfólióban."