Az egész világra ráijesztett Európa - Évek óta nem láttunk ilyet a piacokon

Gyengélkednek a németek és a franciák

A vártnál sokkal gyengébb lett a német és a francia beszerzési menedzserindex, előbbi 2, utóbbi 1,2 ponttal maradt el az előzetesen becsülttől úgy, hogy már hónapok óta fokozatos lassulás látszik. Különösen gyengén alakult a kiemelten figyelt feldolgozóipari alindex, a német 44,7 pontos értéke 79 hónapja a legalacsonyabb volt bőven a növekedést jelző 50 pontos lélektani határ alatt. A francia feldolgozóipari konjunktúra mutatója most esett 50 pont alá a februári 51,5 pontról.

Az euró azonnal reagált, a forint is megérezte

A német feldolgozóipari bmi kapcsán az IHS szakértője azt emelte ki: a Brexit, az amerikai-kínai kereskedelmi háború, az autószektor gyengesége és a kedvezőtlenebb globális kereslet mind-mind rányomták a bélyegüket az adatra, és ez vezetett összességében ahhoz, hogy 2012 óta nem látott mélységbe bukott az index.Az adatok ismét felerősítették az esetleges európai recesszióval kapcsolatos félelmeket, melyek már épp kezdtek volna kicsit enyhülni. Emiatt aztán nem meglepő, hogy a nyugat-európai tőzsdék mellett az euró is azonnal reagált a hírre, az utóbbi napok erősödése után 1,13-ig esett a dollárral szemben, ahonnan délutánra sem tért magához. A nap második felében tapasztalt 1,1286 körüli euró-dollár jegyzés 0,8 százalékkal volt alacsonyabb a csütörtökinél. Ezzel egyébként ismét kiesett a korábbi 1,13-1,14-es szűk sávból az európai deviza, ahol hetekig oldalazott.

Az adatok a forintra is hatással voltak, hiszen egyrészt Magyarország fontos kereskedelmi partnereinek gazdasága gyengélkedik a jelek szerint, másrészt a feltörekvő piaci devizákkal kapcsolatban egyébként is romlott a hangulat. A magyar fizetőeszköz délutánra 316,56-ig gyengült az euróval szemben, ez több mint fél százalékkal volt magasabb a csütörtöki árfolyamnál.

A forint a régióban is alulteljesítő volt, a lengyel zloty és a cseh korona 0,3 százalékkal gyengült. A feltörekvő piacokon azonban bőven lehetett találni gyengébb teljesítményt is, a török líra például 3,5 százalékot esett a dollárral szemben miután egy fontos technikai szintet is átvitt a jegyzés, de a dél-afrikai rand is másfél százalékos esést mutatott.

Az általános hangulatromásból a klasszikus menedékdevizák profitáltak, a japán jen 0,8 százalékkal erősödött a dollárral szemben.

A kötvénypiacon évek óta nem láttunk ilyet

A recessziós félelmek természetesen a kötvénypiacon is megjelentek, nem meglepő, hogy a német állampapírok esetében volt a legerősebb a hatás. A tízéves német hozam több mint két év után esett nulla százalék alá. 2016-ban az EKB eszközvásárlási programja lökte negatív tartományba a német hozamokat is, majd most az év eleje óta a gyenge növekedési adatok és a mérsékelt infláció miatt már jelentős hozamesést láttunk. Végül aztán ezt koronázta meg a vártnál gyengébb pénteki bmi-adat.

Még Amerikára is átragadt a negatív hangulat

A többi nyugat-európai piacon is hozamcsökkenés látszott, bár nem volt ennyire látványos. A francia tízéves hozam hat bázisponttal 0,34 százalékra süllyedt, az eurózóna perifériáján pedig az olasz tízéves még kicsit emelkedett is, a spanyol hozam viszont szintén 3-4 bázispontos csökkenést mutatott.Közben az amerikai piacon eltűnt a három hónapos és a tízéves hozam különbsége, ami inverz hozamgörbét jelent. Hasonlóra legutóbb még a aválság előtt, 2007-ben volt példa.Természetesen a nyugat-európai részvénypiacokat sem, hagyta hidegen a gazdaság további gyengülésétől való félelem. A nap második felében a londoni tőzsdeindex és a francia CAC-40 is közel 2 százalékos esésben volt tegnaphoz képest, de a német DAX is 1,2%-ot veszített.A rossz hangulat pedig kisebb mértékben ugyan, de a Wall Streetre is átragadt, a Dow Jones index a nyitás után majdnem 280 pontos, 1,1%-os gyengülést mutatott. Az S&P-500 is hasonló mértékű visszaesésben volt, a Nasdaq pedig 1,4%-os mínuszban állt. A Dow-komponensek közül kiemelkedett a Nike 5,7%-os zuhanása, de általánosságban is negatív volt a hangulat.

Az amerikai tőzsdék hangulatának az is betett, hogy délután a tengerentúlról is gyenge bmi-adat érkezett: a feldolgozóipari konjunktúra 21 havi mélypontra, 52,5 pontra esett a várt 53 ponttal szemben.