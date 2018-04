9 bitcoinos alapot szántottak be idén

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Bezárt többek közt a Crowd Crypto Fund és az Alpha Protocol is, utóbbi már ki is fizette ügyfeleit. A Multicoin Capital, egy harmadik alap, azzal indokolja a visszavonulást, hogy "lassult az új tőke, még egy hozzánk hasonló nagyobb profilú alap esetén is."Az alapoknak értelemszerűen a kriptopénzek árfolyamának jelentős visszaesése tett be: csúcspontjához képest a Bitcoin már több mint 60%-ot veszített árfolyamából.