A fele pénzt eltűntették az egykori kötvénykirály alapjából

A Gross által kezelt Janus Henderson Global Unconstrained Bond fund már "csak" 950 millió dollárt kezel, ennek a pénznek most már csupán felét teszi ki a külső befektetőknek kezelt vagyon, a többi pénz Bill Grossé az alapban. 2014-ig még Gross felelt a Pimcónál a világ legnagyobb kötvényalapjáért, amely akkor 300 milliárd dollárt kezelt.A Pimcónál Gross átvételével arra számítottak, hogy az ügyfelek is követik majd az egykori kötvénykirályt, ez a várakozás azonban nem jött be. A problémákat csak tetézték a tavaly tapasztalt folyamatos tőkekivonások, Soros György például maga is 500 millió dollárt vont ki Gross alapjából, amely tavaly februárban még rekord 2,2 milliárd dollárt kezelt.A befektetői tőkekivonások egyik oka, hogy a kötvényalap tavaly gyengébben teljesített a versenytársainál, részben Gross hibás, az amerikai és német államkötvények közötti spreadre vonatkozó befektetési taktikája miatt is. Az alap tavaly közel 4%-os mínuszban zárt, miközben a versenytársak hozamátlaga 1,2%-kal került lejjebb.Az elmúlt 10 hónapban a befektetők 1,1 milliárd dollárt vontak ki az alapból, ezzel Gross részesedése szeptemberben 51,6%-a nőtt az egy évvel korábbi 35%-ról.