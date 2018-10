A norvég alap már kétszer akkora, mint az egész norvég gazdaság

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A norvég állami alap feletti irányítás a jegybank alá fog tartozni a jövőben is, ugyanakkor az immáron a teljes éves gazdasági kibocsátásuk kétszeresére duzzadt alapot a jegybanki igazgatótanács irányítja majd, míg a monetáris politikáért egy erre külön kijelölt monetáris politikai tanács felel majd. Előbbi 5, utóbbi 9 főből áll majd.A kormány javaslata szerint a jegybank elnöke az alap igazgatóságát és a monetáris tanácsot is elnököli majd. Ezen kívül egy-egy alelnököt jelölnek ki az alap és a monetáris tanács vezetésére. A változásokat egy várhatóan tavasszal beadandó törvényjavaslattal vezetik majd be.A hatalmas, 1 ezer milliárd dollárnyi eszközzel bíró alap a világ összes részvényének 1,4 százalékát birtokolja, hozama az ország éves költségvetésének - az olaj nélkül - mintegy 17 százalékát adja. Az alap 70 százalékát részvényekben tartják, ráadásul a hozamok érdekében feltörekvő országokban is bevásároltak, így a portfólió menedzselése egyre komolyabb feladatot jelent.