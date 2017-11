Aki egyszer pofára esik az alapkezelői szakmában, nehezen kel fel újra

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Az olasz Centre for Studies in Economics and Finance kutatása szerint a hedge fund-bizniszbe frissen belevágók karrierje gyorsan felívelő pályát vesz: átlagosan 50 ezer dollárral növelik a fizetésüket az első hedge fundos munkahelyükön.Főleg a férfiak karrierje halad gyorsan, illetve azoké, akik a jó iskolákban végeztek vagy korábban dolgoztak már jól teljesítő hedge fundnál.Ha viszont valaki egy olyan alapnál dolgozott, amely konzisztensen alulteljesítette a versenytársait, végül pedig fel is számolták, nagyon nehezen tud csak elhelyezkedni más alapkezelőkénél és ebben az estben is alacsonyabb fizetésre és beosztásra számíthat. Átlagosan ők 10 ezer dollárral kevesebbet keresnek új munkahelyükön, miután az alapot, ahol dolgoztak, felszámolták.A kutatásban 1627 ember vett részt, akik 2007 és 2014 közt dolgoztak hedge fundoknál.