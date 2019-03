Borúsan látják a jövőt a profi befektetők - itt a hét szűk esztendő?

globális marketingvezetője a felelősségtudatos befektetési alapokról elmondta, hogy már évtizedek óta szó van a klímaváltozásról, a hatásai ma már viszont közvetlenül is érezhetők. Csak a német gazdaság GDP-je 0,2%-ot esett az esőhiány miatt. Egyre nagyobb az érdeklődés a felelősségtudatos befektetésekbe iránt: adatai szerint a lakossági befektetők 64%-a növelte az elmúlt 5 évben a felelősségtudatos befektetésekben való kitettségét.A felelősségtudatosság a befektetési időtávot is javítja: átlagosan 2,1 évvel többet tartják ezeket a befektetéseket a befektetők, az ügyfelek 82%-a amúgy hajlandó tovább tartani a felelősségtudatos alapot, mint egy hagyományos eszközt.Az Amundi egyébként saját rendszert használ ahhoz, hogy elbírálja, egy adott befektetés mennyire természettudatos, 43%-ban a vezetést, 22%-ban a társadalmi felelősségvállalást és 35%-ban a természettudatosságot elemzik.igazgatója az alapkezelői piac határon átnyúló (cross-border) értékesítési számairól elmondta, hogy 2014-től 2018 végéig több mint megduplázódott a kínai alapok iránti érdeklődés. Vagyonkezelési módszertant vizsgálva elmondható, hogy a legjobban a passzív részvényalapok vagyona nőtt, kb. 31,4 milliárd dollárral. A legjobban az aktív részvény- és aktív kötvényalapok szenvedtek. A változások oka jelentős részben az, hogy gazdasági ciklus végéhez közelítünk, így a befektetők preferenciái is változnak, most hatalmas az érdeklődés a passzív alapok iránt.Az európai részvényekből a politikai kockázatok és a lassulás miatt kiáramlás volt tapasztalható, a tematikus és az ázsiai befektetések viszont inkább felszívták a pénzt. A tematikus alapokon belül a legjobban az IT, a technológia és az egészségügyet célozták a befektetők.Eszköztípust vizsgálva elmondható, hogy a befektetők leginkább a kötvényalapokat dobálták, ezen a kategórián belül egyedül az alternatív kötvények és az eszközök által fedezett kötvényalapok (ABS) terén látszott beáramlás. Az alternatív befektetési alapok közül a részvénytúlsúlyos multi-asset alapokat kedvelték a befektetők.Összességében 2018 nagyon hektikus volt mind vagyonáramlás, mind hozam szempontjából, jó eséllyel 2019 is hasonló lesz, az aktív befektetések továbbra is szenvednek, Al-Hilal úgy véli, manapság már nem lehet hatékonyan értékesíteni passzív alapok nélkül, ezért ezeket a Fidelity is bevette a portfóliójába.Az előadásokat követő panelbeszélgetésben profi portfóliómenedzserek beszéltek a piacok kilátásairól, többek közt az alábbi kérdésekre adtak választ a szakemberek:befektetési igazgatója magasabb volatilitást ígér, úgy gondolja, most ez kifizetődő lehet, hiszen most úgy lehet hozamot elérni, ha valaki mer kockázatot vállalni.elnöke a magyar tőzsde kezdete óta a piacon van, úgy véli, kortársainak többségét elpusztította a tőkepiaci turbulencia.alap portfóliókezelője úgy véli, a magyar befektetési alap szektornak a kockázati szintjét növelnie kell, ha versenyképes akar maradni az állampapírokkal szemben.Zsiday Viktor megjegyezte, hogy a nemzetközi hedge fundok alig 2%-a zárta pozitív hozammal az utolsó negyedévet, a teljes évet pedig alig 10%, ennél a magyar aktív alapok jobban teljesítettek. Ma már specializált alapok működnek nemzetközileg, a magyar alapok viszont inkább "mindenevők", ezért jobban tudnak reagálni kisebb-nagyobb sokkokra. A Citadella egyébként tavaly 3,7%-ot hozott, idén Zsiday megpróbál nagyobb kockázatot vállalni. Szabó László alapja 4-5% körüli pluszban zárta az évet, nem vár sokat a tőkepiacoktól a következő időszakra nézve. Büki András EMDA alapja közel 10%-os hozamot hozott tavaly, annak ellenére, hogy a török és argentin piacon nagy meglepetés érte, viszont maradt még puskapor, hogy bevásároljon a piac alján. Büki úgy véli, idén is lesznek a feltörekvő piacokon olyan lehetőségek, melyeket ki lehet aknázni.Zsiday elárulta, hogy nincs ötletvadászat, de természetesen a hozam / volatilitási mutatókat és a vagyonáramlást figyelik. Szabó elmondta, hogy mindenkinek saját stratégiája van, de egyébként szereti, ha ellenérveket támasztanak vele szemben, még saját gondolataival szemben is ellenérveket támaszt. Büki úgy véli, a befektetők is figyelik, hogy az abszolút hozamú alapjuk hogy teljesített más alapokhoz képest, sőt, sokszor inkább ezt nézik a benchmark helyett. Sokan egyébként nem számítanak arra, hogy veszteni is fognak a befektetésükkel, ezeket pedig ki kell ülni.Zsiday szerint a jegybankok a kvantitatív easinggel a jövőbeli hozamok egy részét hozták előre a jelenbe, ezen kívül arra számít, hogy baloldali, kapitalizmusellenes fordulat lesz az angolszász piacokon. Ha ezt a kettőt összerakjuk, akár 10 évig is stagnálhatnak a részvénypiacok. Valószínű, hogy nem a szokásos, nagy esés lesz, amit majd gyors visszapattanás jellemez, hanem nagy volatilitás, amely miatt passzív alapokban ülve nem lehet hozamot elérni. Szabó úgy véli, már minden gazdaságstimulációs eszközt elégettünk, a gazdaságpolitika egyébként részben okolható a populizmus, szocializmus előretörése miatt is. Büki úgy véli, minél hosszabb tart a stabilitás, annál hosszabb lehet az instabil időszak is - most egy 10 éves bikapiacon vagyunk túl. Büki úgy gondolja, mind a politika, mind a gazdaságpolitika rossz úton halad az Egyesült Államokban. "Józan befektetőként nem biztos, hogy van értelme Amerikában tartani a pénzt, mert sok minden bekövetkezhet, ami nem következett be az elmúlt 100 évben" - fogalmazott. Büki szerint megvan a kockázata annak, hogy a jegybankok elfordulnak a dollártól, ezen kívül a technológiai szektor a kereskedelmi háború áldozata lehet. A szakember nem lenne meglepve, ha összeomlás következne az amerikai részvényekben, dollár árfolyamban.