Egyetlen nap alatt óriási pénzt vesztett Magyarország egykori megmentője

Az argentin eseményekről bővebben itt írtunk:A Franklin Templeton sztárbefektetője az argentin államadósság egyik legjelentősebb vásárlója volt, így aztán nem meglepő, hogy az argentin tőzsde és a peso mélyrepülése hétfőn hat, legnagyobb argentin kötvénykitettséggel bíró alapjában is jelentős veszteséget eredményezett.Az előrehozott választás meglepő, populista hatalomra jutást előirányzó eredménye után az argentin pesó 20%-kal gyengült a dollárral szemben hétfőn, a tőzsde is nagyot zuhant, a következő 5 évben bekövetkező államcsőd esélye pedig felkúszott 75%-ra.A 11,3 milliárd dollárt kezelő Templeton Emerging Markets Bond Fund több mint 10%-ban tartott argentin kötvényeket a Morningstar adatai szerint, az alap árfolyama hétfőn 3,5%-ot esett, ami mintegy 400 millió dolláros veszteséget jelent. A 17,4 milliárd dollárt kezelő Templeton Global Total Return Fund Class A árfolyama 2,5%-kal esett vissza, ami 6%-os argentin kitettségével 440 millió dolláros mínuszt eredményezett. A Templeton Global Bond Fund pedig, amely 33,1 milliárd dollárt kezel, 1,8%-ot esett, ami 592 millió dolláros csökkenés a nettó eszközértékben.Úgy tudni, a Templeton mellett a londoni Ashmore Group és a Fidelity is jelentős veszteséget szenvedett el hétfőn, mellettük nagyobb argentin államkötvényt még a BlackRock, a T Rowe Price és a Pimco tartott.