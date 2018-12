Elég rázós az év vége - mibe fektetnek a profik?

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Elmaradt a mikulás rali?

Egyelőre várunk

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a decemberi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben négy alapkezelő szerepeltette magát.A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre:Idén úgy tűnik, a világ fontosabb tőkepiacain elmaradt a "mikulás-raliként" emlegetett szokásos év végi emelkedés, helyette inkább jelentős volatilitást és komolyabb eséseket láthattunk. Egyedül a BUX tartotta magát, miután egész évben szenvedett.A magyar alapokat kezelő profi befektetők szerint jó eséllyel jövőre is kitart a volatilitás a világ tőkepiacain, hiszen a világ nagyobb gazdaságainak növekedése lassul, az amerikai kamatok tovább emelkednek, a recesszióval kapcsolatos félelmek pedig erősödnek. Az EKB közben a jövő év elején várhatóan leállítja majd az eszközvásárlási programot, az év végén pedig a kamatemeléseket is megindítja.Ennek ellenére a magyar szakemberek nem pesszimisták és nem számítanak medvepiacra, bár úgy vélik, a volatilitás marad, mivel a világgazdaság növekedési üteme lassulni fog, a munkanélküliség csökkenése megáll, az infláció pedig beindul, míg a jegybankok szigorítanak. Egy profi befektető arra hívja fel a figyelmet, hogy emellett különféle kockázatok is akkumulálódtak, mint a Brexit, a kínai-amerikai kereskedelmi csörte és az olasz költségvetési vita. Hazánkkal kapcsolatosan többnyire semleges a szakemberek véleménye, de egy portfóliómenedzser további növekedésre számít.Egy profi befektető megjegyzi, hogy bár a fejlett piacokon az olajárak esése újabb korrekciót indíthat, ezt beszállásra lesz érdemes kihasználni, míg a feltörekvő piacok kerülendők.A szakemberek által összeállított mintaportfóliókból kiderül, hogy egyelőre óvatosan várják a jövő évet a portfóliómenedzserek, nagyobb változásokat nem tettek.A legnépszerűbb befektetési kategória továbbra is az alternatív eszközök, ezt követik a részvények, a pénzpiaci eszközök, majd a kötvények.

Részletesebb bontásból kiderül, hogy a mintaportfóliók legnagyobb részét még mindig a pénzpiaci eszközök alkotják, ezt követik csak a rugalmas, abszolút hozamú eszközök. A legkisebb súllyal a portfóliókban a nyersanyagok és a fejlődő piaci részvények szerepelnek.

Az előző hónaphoz képest minimális változást mutatnak a mintaportfóliók: látható, hogy a részvénykitettségüket enyhén csökkentették a szakértők, míg a kötvények és az alternatív eszközök súlya enyhén nőtt.

Az előző hónapokhoz képest enyhén nőtt az alternatív befektetések, illetve csökkent az részvények súlya a mintaportfóliókban.

A pontosabb kép miatt érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólió ajánlóit is, amelyben részletesen is kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlókat az alábbi linkeken közvetlenül is elérheti:A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.