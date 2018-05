Elfogynak az alapkezelők a piacon, de irdatlan pénzekért felel, aki marad

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Mindezzel pedig előtérbe kerülnek az altanácsadói megállapodások, melynek keretében egyes alapkezelők más cégek vagyonát is kezelik. A Goldman szerint az altanácsadási üzletág jelentős felfutása várható Európában, ezzel együtt a konszolidációs törekvések is felélénkülnek.A MiFID 2 életbe lépésével a forgalmazóknak is figyelniük kell arra, hogy az ügyfél számára legoptimálisabb alapokat értékesítsék, ez pedig sokakat arra ösztönöz, hogy csökkentsék a kínált alapok számát, legtöbbször úgy, hogy több, akár általuk kezelt alapot is egy stratégia alá vonjanak, vagy úgy értékesítsenek egy-egy alapot a saját nevük alatt, hogy közben annak vagyonkezelését egy harmadik cégre bízzák.A Goldman csak idén 8 mandátumot szerzett olyan cégektől, amelyek úgy döntöttek, hogy a vagyon egy részének kezelését külső alapkezelőre bízzák. A nagybank becslései szerint az altanácsadási mandátumok értéke 3-5 éven belül elérheti az ezermilliárd eurót a kezelt vagyonban, ez jelenleg 500 milliárdot tesz ki Európában. Szerinte azok a forgalmazók, akik ma 70 alapkezelővel dolgoznak együtt, akár 20-25-re csökkenthetik a szolgáltatók számát.A tavaly év végi állapotok szerint Európában a brit piacon működik a legnagyobb, megbízásos vagyonkezelés, őket Svájc majd Olaszország követi.