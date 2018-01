Elképesztőt mentek az európai befektetések, itt vannak a friss számok

A magyar alapkezelői szektor jövőjéről, ezen belül is az abszolút hozamú alapok nyerő stratégiáiról is beszélnek a piaci szakemberek a Portfolio március 20-ai Investment, Wealth and Savings (IWS) konferenciáján. Ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

December végén az európai befektetési alapok vagyona 10,4 ezer milliárd euró volt, ami ezermilliárd eurós növekedést jelent a 2016 végi 9,4 ezer milliárdról. Tavaly összesen 757 milliárd eurónyi nettó tőkebeáramlás volt az európai alapokba, ami több mint duplája a tavaly előtti értéknek. A tőkebeáramlásban és a kezelt vagyon növekedésében jelentős szerepe volt a tavalyi évben elért jó piaci hozamoknak.A részvényalapok voltak a legkeresettebbek tavaly, ezek 3,9 ezer milliárd eurónyi vagyont kezeltek december végén, őket a kötvényalapok követik 2,6 ezer milliárddal, majd a vegyes alapok jönnek 1,7 ezer milliárd euróval.A kötvényalapok iránt különösen nagy volt a kereslet, ebbe a kategóriába 289,4 milliárd euró áramlott tavaly, de ötödik éve számolhatnak be növekvő tőkebeáramlásról az ETF-eket használó passzív alapok is, 634 milliárd eurót gyűjtve.Az alapkezelők között továbbra is a BlackRock a legnagyobb szolgáltató Európában 756 milliárd eurónyi kezelt vagyonnal, őt az Amundi követi. A BlackRock értékesítésben is nagyot ment, több mint 100 milliárd eurónyi friss pénzt gyűjtöttek alapjai tavaly.A jó tavalyi év ellenére folyamatosan csökken az európai alapok száma, a Thomson Reuters Lipper szakértői szerint az új szabályozások, köztük a MiFID 2 azt eredményezik, hogy a jövőben több konszolidációt is láthatunk majd a piacon, különösen a kisebb alapok esetében várhatóak összeolvadások idén.