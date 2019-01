Erősen indultak a tőzsdék idén - mit várnak a profik 2019-re?

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Mit hoz 2019?

Érdemes óvatosnak lenni

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a januári helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben hat alapkezelő szerepeltette magát.A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Amundi Alapkezelő, CIB Alapkezelő, Diófa Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő.A tavalyi összeomlás után szép emelkedéssel kezdték az évet a világ tőzsdéi, ami főleg a Fed kamatemelési pályájának mérséklődésének és az amerikai-kínai kereskedelmi háború enyhülésének köszönhető. A globális növekedés lassulása viszont meghatározó tényező lehet 2019-ben is, kérdés viszont, hogy milyen hatással lesz ez az eszközárakra.A tőzsdei pánik enyhülése ellenére az idei év kilátásaival kapcsolatosan megosztottak, bár inkább optimisták a magyar befektetési alapokat kezelő profi befektetők. Egy szakember szerint a növekedés lanyhulása az inflációs várakozásokat is hűtené, ami miatt a jegybankok is piacbarátabb politikát kezdenek el követni, több szakember is megjegyzi ráadásul, hogy az USA és Kína is hamarosan megegyezhet a kereskedelmi konfliktust illetően és lehet, hogy idén már egy kamatemelés sem lesz. Egy portfóliómenedzser úgy véli, a visszaesésnek köszönhetően kedvező árazás alakult ki az amerikai részvénypiacokon, ami miatt lehet tér további növekedésre. Több profi befektető úgy véli, hogy emiatt akár érdemes is lehet fejlett részvénypiaci kitettséget kiépíteni. Nem mindenki ilyen optimista persze: egy másik szakember szerint a fejlett piacok inkább vegyes képet mutatnak, az USA még akár recesszióba is fordulhat.A nyugat-európai tőzsdéktől nem sok jót várnak a portfóliómenedzserek: egy szakember megjegyzi, hogy a Brexit, az EP-választások is közelednek, emellett ráadásul a vállalati fundamentumok sem túl erősek. Egy szakember megjegyzi, hogy még ha a britek ki is írnak újabb népszavazást, már elkezdtek menekülni a vállalatok az országból, így egyes folyamatok visszafordíthatatlanok.A feltörekvő piacokkal kapcsolatosan szintén megosztottak a befektetők: van, aki kerülné Törökországot, de Oroszországot jó befektetésnek gondolja, Magyarországra pedig "a stabilitás szigeteként tekint." Egy másik szakember is hasonlóan vélekedett a régiónkról: a fogyasztás serkenhet, a jegybankok pedig 2019 végéig nem fognak szigorítani a régiónkban, ennek ellenére a BUX és a CETOP is volatilis lehet. Olyan befektető is akad persze, aki inkább oldalazást, sőt, csökkenést vár a magyar részvényektől.Több szakember is felhívja a figyelmet arra, hogy bár "kis pénzzel" érdemes lehet részvényekbe fektetni és a rövidtávú emelkedéseket meglovagolni, a volatilitás miatt érdemes egy nagyobb súlyú diverzifikált abszolút hozamú, nyersanyag és ingatlanpiaci kitettséget kiépíteni, mivel ezek az eszközök kevésbé korrelálnak a tőkepiac mozgásával.Ez a szakemberek mintaportfólióin is látszik: a legnagyobb súlyt ezekben az alternatív eszközök teszik ki, melyeket még mindig a részvények követnek.

A részletes bontásból kiderül, hogy míg a pénzpiaci eszközök a legnépszerűbbek, az alternatív befektetésnek számító abszolút hozamú alapok láthatók a második helyen, a fejlett részvények pedig a dobogó harmadik helyén.

Az előző hónaphoz képest minimális változást mutatnak a mintaportfóliók: látható, hogy a részvénykitettségüket enyhén csökkentették a szakértők, míg az alternatív eszközök súlya enyhén nőtt.

Az előző hónapokhoz képest lényeges elmozdulást nem mutat a négy nagy eszközkategória aránya a mintaportfóliókban.

A pontosabb kép miatt érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólió ajánlóit is, amelyben részletesen is kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlókat az alábbi linkeken közvetlenül is elérheti:A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.