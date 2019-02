Földcsuszamlás a magyar alapoknál - Három ábrán a lényeg

A pénzpiaci, ingatlan és abszolút hozamú alapok jövőjét érintő kérdéseket is feszegetünk a Portfolio március 21-ei IWS konferenciáján. Ne maradj le róla! Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

A tavaly decemberi tőkepiaci hullámvölgy után jót tett a hazai befektetési alapoknak a nyugodtabb január, főként a hozamoknak köszönhetően egy hónap alatt 1,4%-kal 6247 milliárd forintra nőtt a kezelt vagyon. A nettó értékesítés most kisebb szerepet játszott a vagyonnövekedésben, a januárt egyébként is inkább a vagyonátrendeződés jellemezte.

Korábban már többször írtunk arról, hogy január 21-gyel a meglévő pénzpiaci alapokra vonatkozóan is alkalmazni kell az EU új pénzpiaci rendeletét, amely jelentős szigorításokat vezet be az érintett alapoknál. Emiatt sok alap döntött úgy, hogy főként rövid kötvény alapként folytatja tovább. Ennek hatását a januári számok már mutatják, a pénzpiaci alapok nettó értékesítése 443 milliárd forintos mínuszt mutat, ez azt jelenti, hogy a bennük lévő vagyon a december végi 606 milliárdról 163 milliárdra esett vissza. Mindeközben a kötvényalapokban kezelt vagyon jelentősen nőtt, ami egyértelműen a fenti átrendeződésnek köszönhető: egy hónap alatt 885 milliárdról 1315 milliárdra nőtt, ezen belül is főként a rövid kötvények vagyona.Mínuszban zárták még a hónapot az abszolút hozamú, vegyes, és árupiaci alapok is, a legjobban teljesítő kategória a fentiek alapján tehát a kötvényeké, ezt követték a zártkörű, majd az ingatlanalapok.

Az alábbi két ábra mutatja be leginkább, hogy egy hónap alatt milyen átrendeződés volt a befektetési alapok vagyonában. A legtöbb pénzt továbbra is az ingatlanalapok kezelik, amelyek a teljes vagyon 25%-át birtokolják. A második helyre viszont a vagyonátrendeződéssel feljöttek a kötvényalapok, amelyek így már 21%-ot tesznek ki és ismét ezermilliárd feletti vagyont kezelnek.A nagy vesztes egyértelműen a pénzpiaci alapok kategóriája, amely a korábbi 9,8%-os részesedését januárra 2,6%-ra apasztotta. Visszaesett mindemellett az abszolút hozamú és a vegyes alapok részesedése is, előbbié 15,2%-ról 14,9%-ra, utóbbié pedig 15,7%-ról 15,4%-ra.