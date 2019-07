Hatalmasat esett egy cég árfolyama, mert kapcsolatban állt a leánya egy olyan céggel, amelynek részvényesét letartóztatták

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A napokban adott ki egy közleményt a Noah Holdings, hogy sanghaji leánya, a Gopher Asset Management üzleti kapcsolatban állt a hongkongi Camsing Internationallal, egy olyan céggel, amely megvásárolta Stan Lee POW! Entertainment nevű cégét, melynek most elnök-vezérigazgatóját letartóztatta a sanghaji rendőrség. A vezető mellett a cég CFO-ja is rács mögé került.A Camsing részvényei a hírre 80,4%-ot estek hétfőn, majd másnap újabb 26,7%-os esés követte ezt. A letartóztatott elnök a Camsing nemzetközi részvényeinek 64,87%-át is kezében tartja, azt egyelőre nem tudni, pontosan mivel vádolják.A Camsing sanghaji tőzsdén jegyzett részvényei limittel, 10%-ra estek, míg a Noah részvényei a hétfői, 20,4%-os esés után 2,1%-os mínusszal zárták másnap a kereskedést.