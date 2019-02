Ingyenes ETF-eket kezdett árulni egy startup

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A Sofi nem az első vállalat, amely ingyenes befektetési alapokat kínál, először a Fidelity dobott piacra olyan indexkövető alapokat, melyek nem számítanak fel semmilyen díjat. Az alapok rövid idő alatt dollár milliárdokat szívtak fel a piacról.A Sofi vélhetően az alapok sikerességét látva döntött az ingyenesnek tűnő ETF-ek elindításáról; két alapot dobnak most piacra, a Sofi 500 ETF-et és a Sofi Next 500 ETF-et SFY és SFYX ticker alatt. Hivatalosan az ETF-eknek ráadásul 0,19%-os lesz a vagyonkezelési költsége, de 2020 március 27-ig ezt a Sofi átvállalja. Egyébként még a 0,19% sem vészes, az egyetlen magyar ETF például 0,69%-os vagyonkezelési díjat számít fel, a vételért pedig szolgáltatótól függően akár 3%-ot is ki kell fizetnünk.A Sofi egyébként néhány hete indította el a Robinhoodhoz hasonló ingyenes részvény- és ETF-kereskedési szolgáltatását, az "ingyenes" ETF-ekkel valószínűleg más platformoktól akar elcsábítani befektetőket. Barrons nyomán)