Itt a lista: ezek az alapok keresték a legtöbb és legkevesebb pénzt Európában és Amerikában

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A legnagyobbat bukó alap a Victory Capital Global Natural Resources alapja, amely közel 46%-os mínusszal zárta a tavalyi évet.

Ez alapján a Fidelity Select Energy Service Portfolio és az Ivy Investment Energy alapja is a legrosszabbul teljesítők között volt tavaly 44,1%-os és 34,5%-os mínusszal.

Az egymilliárd dollárnál nagyobb pénzt kezelő alapok között a Vanguard Global Capital Cycles alapja okozott még csalódást befektetőinek 32,3%-os visszaesésével.

Ilyen a Fidelity Advisor Series Growth Opportunities alap, amely 17%-ot hozott.

Nem sokkal maradt le a Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio alap 16,2%-os teljesítményével.

A legrosszabb teljesítményt felmutató európai alap a Credit Andorra Crediinvest European Value alapja volt, amely több mint 37%-ot vesztett befektetésein.

A legjobban teljesítő európai alap pedig a Fred Alger Small Cap Focus alpajának UCITS verziója lett 18,7%-os hozamával.

A második helyen a Bellevue Global Medtech alapja végzett 17,9%-kal, de több egészségügyi szektorra fókuszáló alap is szép hozamokat tudott felmutatni.

A tavalyi utolsó negyedévben az energiapiacon látott áresés az energiaszektorra fókuszáló amerikai alapok számára is fájdalmas volt, amelyek így jelentős mínuszban zárták az évet.A Morningstar január 1. és december 28. között vizsgálta a 100 millió dollárnál nagyobb vagyont kezelő alapok teljesítményét.A legjobban teljesítő amerikai alapok a növekedésre fókuszáló alapok voltak 2018-ban.A Bank of America Merrill Lynch szerint a növekedési alapok 59%-a felülteljesítette tavaly a Russell 1000 növekedési indexet, miközben az értékalapú befektetési stratégiák kevesebb mint harmada tudta megverni az indexet.Európában sem volt a részvényalapok éve a tavalyi, az Euro Stoxx 50 index 14%-ot esett tavaly. A Morningstar szerint az európai részvénypiacokra és kisebb kapitalizációjú európai cégekre fókuszáló alapok is csalódást okoztak.Azok a 100 millió dollár kezelt vagyont el nem érő alapok, amelyek török kitettséggel rendelkeztek, szintén masszív mínuszokat könyvelhettek el.