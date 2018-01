Kiderülnek a turpisságok: sokkal többet gombolnak le a befektetőkről, mint amiről tudtak

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Miután január elején életbe lépett a MiFID 2-es európai irányelv, az alapkezelőknek az eddig rejtett költségeiket is ki kell mutatniuk. A folyó költségek mellett a tranzakciós és kereskedési költségeket is ki kell mutatni az egyes alapokra vonatkozóan. Ez tehát nem azt jelenti, hogy az eddigieknél többe kerül befektetési alapot venni és tartani, mivel ezek a költségek eddig is jelen voltak, de a szolgáltatók nem voltak kötelezve mindent olyan részletességgel kimutatni, mint most januártól.A Financial Times és a Lang Cat tanácsadócég számításai szerint a legnépszerűbb brit befektetési alapok esetében az eddig ismert folyó költségek dupláját is kitehtei, amennyiben a tranzakciós költségeket is feltüntetik a szolgáltatók. Ha pedig a platformhasználati díjakat és a sikerdíjakat is figyelembe vesszük, az eddig ismert folyó költségek négyszeresét fizetik igazából a befektetők.A Janus Henderson UK Absolute Return alapja például 1,06%-os folyó költséget és 79 bázispontos tranzakciós díjat számít fel, a többi díjat is figyelembe véve évente átlagosan 3,82%-ot is elvihet a hozamból, ha valaki ebbe az alapba fektet. A BlackRock iShares FTSE UK All Stock Glit tőzsdén kereskedett alapja 20 bázispontos folyó költséget számít fel, de a több, eddig rejtet díjjal együtt az összköltség már 75 bázispont körüli.