Lottózol vagy bankot robbantottál? Ezekre a tanácsokra figyelj leginkább

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Kell egy cél, ami a hozamot illeti, de mennyi legyen? Sokan azt mondják, hogy a befektetésük célja, hogy megőrizzék a vagyonuk értékét. Ez rendben is van, de ezt bizony számszerűsíteni kell, pontosítani, milyen értékét kell megőrizni. Befektetőinkkel való megbeszéléseken mi általában arra törekszünk, hogy a vásárlóerő megőrzését tűzzük ki célul, és ezt a saját szokások alapján számszerűsítsük! Ahogy mondani szoktam, mindenkinek megvan a saját inflációja, ezt kell alapul venni.

Sokan azt mondják, hogy a befektetésük célja, hogy megőrizzék a vagyonuk értékét. Ez rendben is van, de ezt bizony számszerűsíteni kell, pontosítani, milyen értékét kell megőrizni. Befektetőinkkel való megbeszéléseken mi általában arra törekszünk, hogy a vásárlóerő megőrzését tűzzük ki célul, és ezt a saját szokások alapján számszerűsítsük! Ahogy mondani szoktam, mindenkinek megvan a saját inflációja, ezt kell alapul venni. Aranyszabály: ne tegyél mindent egy kosárba! Nem csak eszközök és szolgáltatók közötti megosztást értjük ezalatt, hanem azt is, hogy a kötelező elemeket nem lehet kihagyni. Sokan megpróbálják részvények nélkül felépíteni portfóliójukat, így beleesnek abba a hibába, hogy bár kevésbé szór a teljesítmény, de az igazi hozam elmarad. A részvényeket be kell építeni, ezt nem lehet megúszni, de szakértő segítség nélkül mindez életveszélyes.....

Nem csak eszközök és szolgáltatók közötti megosztást értjük ezalatt, hanem azt is, hogy a kötelező elemeket nem lehet kihagyni. Sokan megpróbálják részvények nélkül felépíteni portfóliójukat, így beleesnek abba a hibába, hogy bár kevésbé szór a teljesítmény, de az igazi hozam elmarad. A részvényeket be kell építeni, ezt nem lehet megúszni, de szakértő segítség nélkül mindez életveszélyes..... Nemcsak az időzítés a fontos, hanem az időtáv is, sőt... Rengeteg befektető, amikor először találkoztam vele - volt közte több lottónyertes is - azt kérte tőlem, hogy ne csak abban legyek a segítségére, hogy mibe fektessünk, hanem azt is mondjam meg, most jó-e befektetni vagy várjunk a megfelelő pillanatra. Ezzel kapcsolatban egyik volt kollégám mondása jut eszembe: "befektetni akkor kell, amikor pénzünk van". Nos persze ez nem ilyen egyszerű, de egy biztos: a tervezett futamidő a legtöbb esetben nagyobb hatással van az eredményre, mint maga a befektetés időpontja, azaz fontosabb, hogy meddig tudunk egy befektetésben maradni/gondolkodni, mint az, hogy mikor fektetünk be.

TÁMOGATOTT TARTALOM A cikk megjelenését a Generali Alapkezelő támogatta.

Szakértőnk elsőként személyes tapasztalatait osztotta meg az ügyfelekkel folytatott beszélgetéseiből és találkozóiból:De fordítsuk az általános tanácsokat a gyakorlat nyelvére, az alábbi szempontokat érdemes lehet szem előtt tartania az aktuális tőkepiaci környezetben:A lakossági állampapírok olyan hozam lehetőséget kínálnak, amivel szinte kötelező élni: így a megtakarítások harmadát - felét ezekben az instrumentumokban javasolt elhelyezni.A portfólió kockázatos részének kialakítása során nem hagyható figyelmen kívül, hogy a fejlett világ részvény-, és kötvénypiacai az elmúlt tíz év bikapiaca után kisebb-nagyobb mértékben, de szinte kivétel nélkül túlértékeltek. Ezért fontos olyan abszolút hozamú befektetési alapokat választani, melyek a hagyományos befektetési alapoknál szélesebb körű eszköztárral rendelkeznek, így nem csak az árfolyamok emelkedéséből, hanem akár egy részvénypiaci megingásból is profitálni tudnak.A fejlődő piacokon - a fejlettekkel szemben - jelenleg is találhatók attraktív árazású és/vagy nagy növekedési potenciállal rendelkező régiók, mint például Latin-Amerika vagy Ázsia egyes országai. Regionális feltörekvő piaci részvényalap révén vagy globális feltörekvő piaci alapon keresztül egy széleskörű, valóban jól diverzifikált értékpapírokból álló befektetés valósítható megA következő évtized legnagyobb növekedési potenciáljával rendelkező vállalatai irányába innovatív iparágak teljesítményét lekövető befektetési alappal szerezhetünk kitettséget. Ilyen területek a teljesség igénye nélkül: IT/ kiberbiztonság valamint a magánszféránk (otthonunk, pénzügyeink) védelme okos eszközökkel; környezetkímélő járművek és mobilitás; komplex technológiák az adatok feldolgozásában, mesterséges intelligencia, robotika és automatizáció. Nem kétséges, hogy a demográfiai trendekre valamint a klímaváltozásra adott válaszokban is forradalmi, innovatív változásokra számíthatunk.