Majdnem kettétörte a válság a befektetést, ami most szárnyal Magyarországon

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Kis mértékben ugyan, de évről évre nő a hazai befektetési alapokban kezelt vagyon, igaz a tavaly decemberi piaci lejtmenet 145 milliárd forintot törölt ki a kezelt vagyonból. A BAMOSZ friss statisztikái szerint december végén 6163 milliárd forint volt befektetési alapokban.A főbb alapkategóriák kezelt vagyonát nézve látszik, hogy 2013 óta a pénzpiaci és kötvényalapok vagyona is jelentősen csökkent, a kötvényalapoknál a látványosabb lejtmenet inkább 2017-ben indult be. Érdekes pályát futottak a vizsgált időszakban az abszolút hozamú alapok is: a 2017-es jelentősebb felpattanást a vagyonban tavaly egy látványos lefordulás követett, ami a hektikus piaci mozgásoknak és a nem meggyőző hozamoknak is köszönhető (voltak persze kivételek, a tavalyi hozamokról itt írtunk). Mindeközben pedig azt lehetett látni, hogy amennyi pénz az egyes alapkategóriákból kiáramlott, azt kis túlzással az ingatlanalapok szívták fel: ez a kategória az utóbbi egy-két évben nagyot menetelt.

Ilyen sok pénzt még a kötvényalapok sem tudtak gyűjteni fénykorukban.

A fenti vagyonváltozásokat jól szemléltetik a nettó értékesítési adatok is. A pénzpiaci alapok nettó éves értékesítése már 2014-ben negatívba fordult, és végül a tavalyi évet is kisebb mínuszban zárták. A kötvényalapok iránt 2014-ig még jó volt a kereslet, de tavaly például már 274 milliárd forintnyi nettó tőkét vontak ki a kategóriából. Az abszolút hozamú alapok egészen 2017-ig tartották magukat, két éve még majdnem annyi nettó tőke áramlott ezekbe az alapokba, mint az ingatlanalapokba, de tavaly aztán elég jelentős, 130 milliárdos mínuszban zártak. Az egyetlen, látványosan keresett kategória az ingatlanalapoké, amely a 2017-es 264 milliárd után 2018-ban 437 milliárdot gyűjtött a befektetőktől.

A fenti értékesítési folyamatot igyekeztünk ábrázolni egy éves gördülő adatsorral is, amelyben 2013 a bázis. Ebből jól látszik, hogy az elmúlt évek alapján a pénzpiaci alapoknak kell a legnagyobb hátrányt leküzdeniük, miközben az ingatlanalapok szárnyalnak.

Mindezzel eljutottunk oda, hogy 2018 végére az ingatlanalapok a teljes piaci vagyon több mint 25%-áért feleljenek, miközben a vegyes, abszolút hozamú vagy kötvényalapok mind 15% körüli szinten vannak.