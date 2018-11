Megáll az ész: csak négy alappal tudtál eddig 10% felett keresni idén

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Abszolút hozamú alapok

Az abszolút hozamú alapok teljesítményével a héten egy másik cikkünkben is foglalkoztunk, ebben a folyamatosan változó piaci környezetben még a szabadabb befektetési politikával bíró abszolút hozamú alapoknak is nehéz a pénzszerzés. A legjobban teljesítő öt sorozat között idén eddig 5 és 9% közötti hozamokat láthatunk, míg a leggyengébben muzsikáló alapok között 12%-ot meghaladó veszteségek is vannak.

A legnagyobb vagyont kezelő abszolút hozamú alapok teljesítménye meglehetősen vegyes, az idei évi hozamok szerinti sorrend alapján a Citadella hozama messze a legjobb közel 5%-kal, a legnagyobb vagyont kezelő Supra teljesítménye fél százalék, míg az Aegon Alfa több mint 3%-oa bukóban van.

Ingatlanalapok

Az elmúlt időszak nagy slágerei az ingatlanalapok lettek a befektetési alapok piacán, olyannyira, hogy mára ez a kategória kezeli a legtöbb pénzt. Az idei hozamokat nézve a legjobban teljesítő sorozat A Raiffeisen Ingatlan A sorozata, amely 10,7%-ot hozott eddig, de szépen teljesít a Duna House Magyar Lakás alapja is 8,7%-kal. A legrosszabb teljesítményt a korábban a Quaestorhoz köthető Q1 Ingatlanfejlesztő mutatja idén eddig 7,6%-os mínusszal, de összességében a kategória jól teljesít, amit bizonyít, hogy a legrosszabb teljesítmények között 2%-os idei hozamot is találhatunk (más kategóriáknál ennek már örülnének a befektetők).

A legnagyobb ingatlanalapok közül szintén a Raiffeisen alapja került ki győztesen 10%-ot meghaladó hozamával, ezt az OTP Prime alapja követi 4,4%-kal, majd az OTP Ingatlan közel 3%-kal.

Kötvényalapok

A kötvényalapok is megsínylették az utóbbi időszak volatilitását, a nyári kötvénypiaci hozamemelkedés például sok alap teljesítményére negatívan hatott. Ehhez képest a legjobb alapoknak nincs okuk a panaszra, igaz, ez esetben főként a nemzetközi kitettséggel bíró alapok tudtak jól hozni eddig. A Raiffeisen Nemzetközi Kötvény A sorozata például több mint 4%-nál jár, az Aegon Nemzetközi és Lengyel kötvényalapjai pedig 3% felett. A magyar kitettségű hosszú kötvényalapokra viszont rájár a rúd, jelenleg 5-8%-os bukóban vannak.

A legnagyobb kötvényalapok teljesítménye sem fest eddig túl jól, a Budapest Alapkezelő BFM Konzervatív Kötvény 2,6%-os teljesítményén kívül a másik négy alap idén még mínuszban jár.

Vegyes alapok

A vegyes alapok között inkább a dinamikus alapok tudtak idén eddig értelmezhető hozamot felmutatni, ezek közül is kiemelkedik a Concorde Molto Forte PVK alap közel 4%-os teljesítményével. A leggyengébben muzsikálók között találunk két volt quaestoros alapot, de a kiegyensúlyozott OTP Paletta is mínusz 10% felett jár.

A legnagyobb vagyont kezelő vegyes alapok között októberrel bezárólag nem volt olyan alap, amely pozitív hozamot tudott volna felmutatni.

Pénzpiaci alapok

A pénzpiaci alapokra az utóbbi években rájárt a rúd, miután az alacsony hozamkörnyezet hatására jelentős tőkekivonás indult meg a kategóriából. Ez a tőkekivonási hullám idén látszik enyhülni, 2018-ban több olyan hónap is volt már, amikor sikerült tőkét gyűjteniük az alapoknak.Az alacsony hozamok ettől még behatárolják a kategória hozamszerzési lehetőségeit, a legjobb teljesítmény jelenleg 0,2%, amit a CIB Hozamvédett Betét Alap tud felmutatni.

A legnagyobb pénzpiaci alapok teljesítménye inkább negatív, egyedül a CIB alapja tudott október végégig pozitív hozamot felmutatni.

Részvényalapok

A részvényalapok kategóriája az egyedüli, ahol a legjobban teljesítő alapok között három olyan is van, amely 10% felett jár. Sőt, a főként nemzetközi részvényeket tartó Dialóg Expander alap már közelít a 21%-hoz, de azért az Aegon orosz részvénypiacra, illetve az Accorde román részvénypiacra fektető alapja sem teljesít rosszul 11,5 és 11%-kal.A legrosszabb teljesítményt egyértelműen a török piacra befektető alapok tudhatják magukénak, az OTP Török Részvény idén eddig már több mint 44%-os bukóban van.

A részvényalapok esetében sem a legnagyobbak a legjobban teljesítők, egyedül az OTP Omega Fejlett Piaci Részvény van plusz 1,3%-ban, a többi vizsgált alap viszont még mínuszban van az évre.