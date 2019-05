Megjelentek az új inflációkövető állampapírok - nem fukarkodnak a kamatokkal

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A Prémium Magyar Állampapírok (PMÁP) az előző évi infláción felül fizetik ki a fent említett prémiumot, vagyis a kamatbázis mindkét esetben 2,8% lesz (így a kamat pontos mértéke 4,2 és 4,5% marad).Az első kamatperiódus az ötéves termék esetén szeptember 25-ig, a hároméves termék esetén szeptember 21-ig tart majd, a kamatfizetésre e dátumokkal kerül sor minden ezt követő évben lejáratig. A kamat megállapítására négy nappal kamatfizetés előtt kerül sor.Sokan egyébként arra számítottak a korábbi kibocsátásokból kiindulva, hogy az inflációkövető állampapírok kamatprémiumát csökkenteni fogja az ÁKK, hiszen az infláció (és így ezek kamatbázisa) meglódult, így összességében magasabb nominális kamatot kell majd fizetnie az államnak a PMÁP-sorozatokra a következő években.Az állampapírok hozamára korábban 15%-os kamatadót is kellett fizetnünk, a most kibocsátásra kerülő 2022/L és 2024/J állampapíroknál ilyen kötelességünk már nem lesz.Fontos megjegyezni azt is, hogy június 3-ától lesz jegyezhető egy teljesen újfajta lakossági állampapírtípus is, az Állampapír Plusz (MÁP+, korábban Nemzeti Kötvény), amely lépcsős kamatozással kínál ceteris paribus a PMÁP-nál is magasabb nettó éves hozamot, ha lejáratig tartjuk.Az alábbi számításaink azt mutatják, hogy a tavalyi inflációs bázis mellett még magasabb kamat érhető el a korábban Nemzeti Kötvénynek nevezett MÁP+-szal, az infláció növekedésével a PMÁP viszont könnyen megelőzheti "versenytársát", lévén, hogy a MÁP+ fix (lépcsős) kamatozású, nem követi az inflációt.