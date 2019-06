Meglepetést hoztak a tőzsdék júniusban - mibe fektetnek a magyar profik?

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A jegybankokon a profik szeme

Nincsenek nagy mozgások

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a júniusi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben nyolc alapkezelő szerepeltette magát.A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Aegon Alapkezelő, Amundi Alapkezelő, CIB Alapkezelő, Diófa Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, MKB-Pannónia Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő.A piacokat a politikai bizonytalanság és a kereskedelmi vita uralta júniusban is, a volatilitás mellett viszont a fontosabb amerikai részvényindexek nagyot emelkedtek. A kereskedelmi bizonytalanságok ennek ellenére szűnnek meg továbbra sem, hiszen nem tűnik úgy, hogy az Egyesült Államok egyhamar meg tud egyezni Kínával, hiába a közelgő G20-találkozó. Akad olyan magyar portfóliómenedzser, aki úgy véli, hogy a kereskedelmi háború akár globális recessziót is előidézhet, ha elhúzódik. Emellett Irán és Amerika közt is egyre forróbb a helyzet, ha netán a két ország közt nyílt konfliktusra kerül sor, az olajárak az egekbe repülhetnek.A bizonytalanságok miatt a jegybankok felkészültek arra, hogy stabilizálják a világgazdaságot, ha erre szükség adódik. Már most is látszik az irányváltás a jegybanki képviselők retorikájában; nemcsak a szigorítás állt le, hanem a kockázatok miatt könnyen lehet, hogy hamarosan kamatvágásra adja a fejét a Fed, még az idei évben. Persze akad olyan profi befektető is, aki még mindig irreálisnak gondolja az idei évre prognosztizált lazítást.A feszült helyzetben nagyon eltérő, hogy milyen eszközökben látnak fantáziát a magyar befektetési alapokat kezelő szakértők: van, aki orosz és a KKE-részvényekben hisz, van, aki megjegyezte, hogy a jegybankok lazító politikája a fejlett amerikai piacokon is feljebb hajthatja a részvényárakat, míg egy másik szakember szerint az európai részvények sokkal vonzóbban árazottabbak jelenleg, mint az amerikaiak. A politikai kockázatok persze mindegyik eszközosztályra kihatással lehetnek, ezért érdemes nem egy lóra tenni minden pénzünket.A profi befektetők mintaportfólióinak allokációján ebben a hónapban nem látszanak nagy mozgások; a szakemberek úgy tűnik, inkább kivárnak. Azok, akik változtattak fiktív portfólióik összetételén, inkább a feltörekvő részvényekből súlyoztak át nyersanyagokba.Ahogy ez korábban lenni szokott, a legnépszerűbb eszközök kategóriáját az alternatív befektetések adják, ezeket a részvények, majd a kötvények és a pénzpiaci eszközök adják a mintaportfóliókban.

A részletes bontásból persze kiderül, hogy a legnagyobb eszközkategóriát a pénzpiaci eszközök adják, ezt követik az abszolút hozamú eszközök, majd a hazai kötvények, állampapírok.

Az alábbi ábrán jól látszik, hogy a befektetési szakemberek a kereskedelmi feszültségek miatt inkább szabadulni igyekeznek a fiktív portfólióikban lévő feltörekvő piaci részvényektől, a nyersanyagpiacon keletkezett beszállási pontokat pedig igyekeznek kihasználni.

Hosszabb távú trendeket szemlélve elmondhatjuk, hogy folytatódott a részvények év eleje óta tartó súlycsökkenése a mintaportfóliókban, míg az alternatív eszközök súlya tovább növekedett.

A pontosabb kép miatt érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólió ajánlóit is, amelyben részletesen is kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlókat az alábbi linkeken közvetlenül is elérheti:A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.