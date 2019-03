Megszólalt a szakértő: ezzel a módszerrel lehet sok pénzt keresni

Hans-Jörg Naumer, az Allianz Global Investors befektetési szakembere a kötvény- és részvénypiacok alakulásáról és a befektetési lehetőségekről fog előadást tartani a Portfolio csütörtöki Investment, Wealth and Savings (IWS) konferenciáján. Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Nem mennék olyan messzire, hogy azt mondjam, a piac egy következő válságtól tartott volna. Az viszont igaz, hogy tavaly év végén a globális gazdasági növekedéssel és a geopolitikai kockázatokkal kapcsolatban is felerősödtek a félelmek. A piac, érthető okokból, utálja a bizonytalanságot, ugyanakkor a sokáig természetellenesen alacsonyan lévő volatilitás túlzottan nagy önbizalmat adott a piaci szereplőknek. Ez mára drasztikusan megváltozott.11 évvel a Lehman-csőd után a világ sokkal eladósodottabb, mint a válság előtti időszakban volt - ugyanakkor nem tudom, hogy beszélhetünk-e csupán egy válságról, mert könnyen lehet, hogy inkább kettő volt, ha csak arra gondolunk, hogyan gyűrűzött át az amerikai jelzáloghitel-piaci válság a 2010-es eurózónai válságba. A jó hír az, hogy ezúttal felkészültebbek vagyunk: a bankok szolvencia-mutatója sokkal egészségesebb képet fest, mint a Lehman előtt. Ugyanakkor nem árt óvatosnak lenni: a politikusok inkább a szőnyeg alá söpörték a problémákat ahelyett, hogy például az eurózónában strukturális reformokat hajtottak volna végre.

Fotó: Stiller Ákos

Hans-Jörg Naumer, az Allianz Global Investors befektetési szakembere a kötvény- és részvénypiacok alakulásáról és a befektetési lehetőségekről fog előadást tartani a Portfolio csütörtöki Investment, Wealth and Savings (IWS) konferenciáján. Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Én nagy híve vagyok az aktív vagyonkezelésnek. Minél többet gondolkodom rajta és minél többet olvasok erről, arra jutok,hogy a hatékony piacok elmélete egyszerűen nem állja meg a helyét. Éppen emiatt van lehetőség alfát generálni. De a hatékonytalanul működő piacoknál azért több kell a felülteljesítéshez: a megfelelő szakértelem és a jól működő folyamatok. Amikor az embernek megvan a saját véleménye a piacról, néha szembe kell menni a széllel.Az abszolút hozamú alapoknak megvan a helyük és szerepük az alapkezelői piacon és a befektetők portfóliójában, és bár nem mozgok otthonosan a magyar alapkezelői piacon és annak termékpalettáiban, az abszolút hozamot érdemes egy általában alacsony kockázatú büdzsé kontextusában kezelni és egyáltalán nem szabad összekeverni az alacsony hozamokat a gyenge portfóliómenedzsmenttel. Könnyen lehet, hogy a tavalyi, hozamok szempontjából kevésbé jó év ezen alapok alacsony kockázati kitettségének tudható be. A vegyes termékpalettát felmutató alapok igazán ígéretesek is lehetnek, nálunk, az Allianz Global Investorsnál legalábbis a siker egyik fontos része.Remek kérdés. Valóban, a MiFID 2 sok egyéb mellett egy költségcsökkentési intézkedés volt az elemzéseket tekintve. Vélhetően ettől a kisebb cégek szenvednek a leginkább, hiszen a költségcsökkentések egyben azt is jelentik, hogy kevesebb elemzés áll a rendelkezésükre. Éppen ezért szerintem az a legbiztosabb, ha egy alapkezelőnek vagy portfóliómenedzsernek a makroelemzések vagy a vállalati elemzések terén megvannak a saját elemzéseik.Én nem aggódom emiatt. Egy jó alapkezelőnek megvan az elégséges, jól képzett és tapasztalt szakembere és csapatszelleme ahhoz, hogy a szükséges tudást és best practice-t a fiatalabb munkatársaknak is átadja.

Fotó: Stiller Ákos

Hans-Jörg Naumer, az Allianz Global Investors befektetési szakembere a kötvény- és részvénypiacok alakulásáról és a befektetési lehetőségekről fog előadást tartani a Portfolio csütörtöki Investment, Wealth and Savings (IWS) konferenciáján. Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Jelenleg a feltörekvő piacok a legnépszerűbbek, látva a tőkeáramlási adatokat, miközben a befektetők egyelőre parkolópályára tették Európát. De nem lehet, hogy ezt egy kontraindikátornak kellene venni? Az, hogy mindenki politikai kihívásokról beszél a régiónkban, lehet, hogy jó lehetőség is, hiszen az értékeltségek sokkal vonzóbb szinteken mozognak. Mindezt összekombinálnám egy osztalékstratégiával, miután az osztalékok egyfajta légzsáknak tekinthetőek a teljesítmény egészére nézve. A múltbéli adatok alapján az osztalékok nagyban hozzájárultak a részvényhozamokhoz és sokkal állandóbbak is a teljesítményben, mint a vállalati bevételek. Összességében sokat segíthetnek a portfólió stabilizálásában.A múltban a vállalatok által kibocsátott, osztalékot fizető részvények sokkal ellenállóbbnak bizonyultak a piaci ingadozásoknak, mint az osztalék nélküliek. A kötvények és az osztalékhozam összehasonlítása is jól mutatja, hogy egy extrém alacsony vagy negatív kamatkörnyezetben az osztalék a tőkejövedelem egy vonzó formája lehet.Ami pedig a szektorokat illeti...minél többet gondolkodom a szektorokon, annál inkább arra jutok, hogy ez a gondolkodásmód a régi világhoz tartozik, miután a diszrupció minden szektoron végigmegy. Szerintem itt már kevésbé a szektorokról van szó, sokkal inkább a tematikus befektetésről: mesterséges intelligencia, digitalizáció, víz...stb.Több mint boldogtalan vagyok a Brexittel kapcsolatos fejlemények miatt. Egy olyan időszakban, amikor egymást érik a geopolitikai kihívások, nekünk, európaiaknak össze kellene fognunk. Éppen ezért a gazdasági következmények nem is annyira fontosak, mint a politikaiak.Revitalizálni kellene az Európai Unióról alkotott közös víziót, ami a demokrácia, a szabadság és a vagyon menedéke. Minél sikeresebbek vagyunk, annál vonzóbbak leszünk, és annál nagyobb a valószínűsége, hogy a britek a nem is olyan távoli jövőben újra csatlakoznának az unióhoz. Mert sosem szabadna egyedül menni az úton.