Megszólalt az egyik leghíresebb befektető: már nem lehet úgy pénzt keresni, mint régen

Még mindig találni olyan befektetéseket a piacon, amelyek képesek alfát termelni, de már korántsem annyit, mint régen - mondta Gross az interjúban. Mint kifejtette, munkásságának 48 éve alatt sokszor elég volt a 30-40 bázispontos hozam eléréséhez az is, ha a kötvényeket egyre rövidebb futamidejűekre cserélte, de manapság a hozamok sokkal lejjebb vannak és a különböző lejáratú államkötvények közötti hozamkülönbség sem érdemi. Szerinte a jegybankok a mennyiségi lazítással és a nulla vagy negatív hozamokkal megváltoztatták a játék természetét.Gross kitért arra is, hogy ma már sokkal nehezebb félreárazásokat találni a piacon, részben a számítógép vezérelt rendszerstratégiák miatt, amelyek sokkal hamarabb képesek eltörölni a félreárazásokat. Régebben ezeket könnyű volt kijátszani például új banki hiteltermékeknél, mint például jelzálogfedezetű kötvényeknél, de sokszor lehetett ilyeneket találni az állampapír futuresök és pénzpiacok között is.