Megszólaltak a profi befektetők: érdemes Európát elkerülni

Alacsonyabb növekedés, de nincs pánik

Érdemes lehet kockáztatni?

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a februári helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben négy alapkezelő szerepeltette magát.A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Amundi Alapkezelő, CIB Alapkezelő, Diófa Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő.A magyar befektetési alapokat kezelő portfóliómenedzserek közül többen is úgy vélik, hogy a lassuló világgazdasági növekedési kilátások ellenére egyelőre még nem kell eszközár-apokalipszistől rettegni. A folyamatok minden esetre megállíthatják a Fed kamatemelési terveit (sőt, egy portfóliómenedzser szerint az év végén akár már vághatnak is a kamatokon), ennek pedig váratlan következményei is lehetnek a piacokon.Több profi befektető megjegyzi, hogy Trump elhalasztja a 200 milliárd dollár értékű Kínára kihelyezendő importvámokat, ez pedig komoly lökést adhat a fejlődő piacoknak, ezen belül is Kínának.A fejlett piacokkal kapcsolatosan viszont kevésbé optimisták a szakértők: bár van, aki az USA részvényeiben és kötvényeiben még lát fantáziát, többen is felhívják a figyelmet arra, hogy az EU-s növekedési kilátások romlanak, a gyenge konjunktúraadatok és a Brexit miatt érdemes lehet az EU-s eszközöket elkerülni. Több portfóliómenedzser is megjegyzi, hogy a viharban Közép-Európa ellenállónak bizonyult, az itteni gazdaságok stabil növekedési kilátásokkal rendelkeznek.A portfóliómenedzserek által összeállított fiktív mintaportfóliók allokációjából kiderül, hogy elsősorban továbbra is az alternatív eszközök népszerűk, ezt pedig a részvények követik.

A részletesebb bontásból kiderül, hogy az alternatív eszközökön belül a legnagyobb súlyt továbbra is az abszolút hozamú alapok teszik ki, a legnagyobb súlyt összességében viszont a pénzpiaci eszközök teszik ki. A dobogó harmadik helyét a hazai kötvények foglalják el.

A januári mintaportfólió-allokációhoz képest most markánsabb változásokat tennének a befektetési szakemberek, leginkább pénzpiaci eszközeik súlyát csökkentenék, míg a legnagyobb emelést a kötvénykiettségükön tennék meg.

Az alternatív eszközök súlya a mintaportfóliókban egyébként tavaly augusztus óta nem látott méretőre nőtt, míg a pénzpiaci eszközök súlya tavaly március óta nem volt ilyen alacsony.

A pontosabb kép miatt érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólió ajánlóit is, amelyben részletesen is kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlókat az alábbi linkeken közvetlenül is elérheti:A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.