Megszólaltak a profi befektetők: most érdemes zsákolni a részvényeket?

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a júliusi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben hat alapkezelő szerepeltette magát.A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre:Az elmúlt hónapban (is) kétség kívül az Egyesült Államok és elnökének, illetve jegybankjának döntései mozgatták főleg a világ tőkepiacait, egyelőre nem várható, hogy ez a közeljövőben változni fog.A magyar befektetési alapokat kezelő portfóliómenedzserek egy része szerint a befektetők továbbra is egy komolyabb kereskedelmi háború miatt aggódnak, egy szakember viszont megjegyzi, hogy a piac már lassan megtanulta olvasni Trump elnök tárgyalási stratégiáját és az EU-val kötött megállapodása jót tesz a világgazdaság fundamentumainak.Az Egyesült Államok gazdaságát tekintve van, aki úgy véli, hogy a növekedési előrejelzések nem változtak, de a lefelé mutató kockázatok megnőttek. Ilyen kockázat több profi befektető szerint, hogy az amerikai felívelési ciklus a végéhez közeledik, illetve hogy amerikai részvények értékeltsége magas.Van olyan alapkezelő, aki megjegyzi, hogy a 10 éves kincstárjegy hozama egy ideje nem mozdul a 3% körüli szintről, ami azt jelenheti, hogy a befektetők jelentős része nem gondolja azt, hogy a Fed sokáig kitart a szigorodó monetáris politika mellett. Van olyan portfóliómenedzser viszont, aki szerint bármikor átléphetik a 10 éves hozamok a 3%-os szintet, ami átgyűrűzik majd közvetetten a régiós hozamokra is.Többnyire abban egyetértenek a szakemberek, hogy rövid- és középtávon továbbra is a részvénypiacok a legvonzóbbak (kellő óvatosság mellett), hogy ezen belül pontosan milyen részvények, már inkább megosztó kérdés. Akad olyan portfóliómenedzser, aki szerint inkább defenzív részvényeket érdemes vásárolni, míg van, aki szerint nyomott árazású osztalékpapírokat, illetve egy szakember felhívja a figyelmet arra, hogy a techrészvények növekedési kilátásait túlértékelik a befektetők és inkább érdemes ezeket az eszközöket elkerülni.A magyar kötvénypiacot tekintve a portfóliómenedzserek többnyire további kamatemelkedést várnak, ami miatt nem feltétlen érdemes jelenleg ezekből a papírokból egy portfólióba bevásárolni.Egy profi befektetési szakember pedig a fogyókúrához hasonlítja a befektetések világát: ahogy egy fogyókúrát sem érdemes napi szinten nyomon követni, aztán a vélt eredménytelenség miatt két nap után abbahagyni, úgy egy befektetési portfóliót sem érdemes minden nap nézegetni és csüggedni, netán kiszállni, ha mínuszos. De kiemeli még a fokozatosságot, a tervezés fontosságát és azt, hogy ehhez a tervhez tartsuk magunkat, hiszen ez könnyebb, mint napi szinten jól reagálni minden piaci eseményre.Jelentősebb mozgásokat érzékelhetünk a profi befektetők mintaportfólióin, a szakemberek főleg a fejlett piaci részvények és a pénzpiaci eszközök felé kacsintgatnak.Ennek ellenére a legnépszerűbb eszközkategóriát a négy fő eszköztípus közül továbbra is az alternatív befektetések teszik ki, viszont a részvények felkúsztak a második helyre.

A részletesebb bontásból már pontosabb képet kapunk: itt látható, hogy a pénzpiaci / likviditási eszközök képezik a mintaportfóliókban a legnagyobb súlyt, melyet a rugalmas abszolút hozamú eszközök, illetve a fejlett piaci részvények követnek, melyek megelőzték a hazai kötvényeket.

Az alábbi ábrán már jól látszanak a mozgások is: a májusi állapothoz képest 1,5 százalékpontot nőtt a fejlett részvénykitettség a mintaportfóliókban, illetve 1-1 százalékpontot a pénzpiaci- és régiós részvénypiaci kitettség, míg a nyersanyagkitettség közel 1,5 százalékpontot csökkent, a hazai kötvények és az abszolút hozamú eszközök kitettsége pedig 0,5 százalékpontot.

A historikus adatok viszont továbbra is az alternatív eszközök népszerűségéről árulkodnak, bár látszik a momentum a részvények és pénzpiaci eszközök felé.

A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.