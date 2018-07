Mintha nem lett volna 2008 - Mit művelnek a magyarok?

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Az áprilisi csúcsot nem sikerült elérni, de májushoz képest nőtt a hazai befektetési alapok vagyona,. Egy hónap alatt ez több mint tízmilliárdos vagyonnövekedésnek felel meg.

A kezelt vagyon növekedésében júniusban nem sokat tettek hozzá az értékesítési számok, ugyanis a nyár első hónapjában több mint 4 milliárd forintos nettó tőkekivonás volt az alapokból. Így az állománynövekedés egyértelműen az árfolyam-felértékelődéseknek köszönhető.

. Az ingatlanalapokon kívül gyakorlatilag minden nagyobb kategóriából áramlott ki a tőke a múlt hónapban, ide értve az abszolút hozamú, részvény, vegyes és pénzpiaci alapokat is.

Szinte már hihetetlen, amit az ingatlanalapok művelnek,, sőt, sok esetben ez a 30 milliárdot is meghaladta, júniusban a 40-et is.Egyrészről érthető, hogy a befektetők igyekeznek hasznot húzni valamilyen formában az ingatlanpiac jó szériájából, még úgy is, hogy ezek az alapok egy kivétellel nem lakóingatlan-alapokba fektetnek. Azzal ugyanakkor nem árt tisztában lenni, hogy az ingatlanalapok likviditása nem olyan, mint például a pénzpiaci alapoké, ez esetben egy jelentősebb tőkekivonás több időt is igénybe vehet, mivel a mögöttes termék eladhatósága erősen korlátozott. Igaz az is, hogy az utóbbi években, elsősorban a 2008-as válság hatására, az ingatlanalapok több likvid eszközt tartanak (részben előírás is).Összességében, őket a vegyes alapok követik 56 milliárddal, a harmadik helyen pedig a részvényalapok vannak 13 milliárddal.

A vagyontortában is történt változás múlt hónaphoz képest, az ingatlanalapok után a sorrend már nem a kötvény, vegyes és abszolút hozamú alapokkal folytatódik, hanem az abszolút hozamú alapok, vegyes és kötvényalapok követik őket. Csak zárójelben jegyezzük meg, hogy