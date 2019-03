Nagy bajban lesz a befektetési szakma, ha megvalósul az ÁKK terve

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

, az MKB-Pannónia Alapkezelő vezérigazgatója szerint nem is maga a termék, hanem a jutalék volt az, amivel nehéz volt versenyezni a lakossági állampapírok esetében. Ugyanakkor nem olyan pesszimista a jövőt nézve, szerinte a nyugdíjkötvényt a tudatosabb befektetők fogják majd vásárolni. Kérdés, hogy az MNB hogyan alakítja majd a forgalmazóknak fizetett jutalékok rendszerét, mert ez az egész piacra hatni fog., az Aegon Alapkezelő vezérigazgatója úgy véli, hogy az ÁKK ragaszkodik ahhoz a tervéhez, hogy megduplázza a lakossági állampapírok állományát, akkor nagyobb kihívás vár a piaci szereplőkre. Pozitív, hogy a teljesen passzív pénzeket is igyekeznek behozni az aktív piacra, ugyanakkor az irreálisan magas kockázatmentes kamatok nem hatnak jól a pénzügyi tudatosságra. A forgalmazói jutalékok esetében a tranzakció alapú díjazás szerinte nagyon rossz irány., az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár elnöke nem nagyon érti, miért olyan fontos az államnak a lakossági állampapírok felfuttatása, mert van ennél költséghatékonyabb opciója is az államadósság finanszírozására. A lakossági állampapírok összességében torzítják a megtakarítási piacot, a befektetői tudatosság szempontjából is - teszi hozzá. A jóléti alapokkal kapcsolatban elmondta, hogy az MNB javaslata hajaz a lengyel modellre, és mindenképp pozitív, hogy a javaslat hatására jelentősen tudna bővülni a pénztári taglétszám. Nem beszélve arról, hogy a mostani tagok átlagéletkora a pénztáraknál folyamatosan emelkedik., a BÉT kereskedésért és üzletfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettese szerint alapvetően jó dolog, hogy ennyi készpénz van a háztartásoknál. Nem az lesz, hogy az összes pénz egy helyre megy, szerinte ebből a megtakarítási piaci szereplők mindegyike profitálni fog. Úgy véli, hogy a háztartásoknak nagyobb szerepet kellene vállalniuk a hazai vállalatok finanszírozásában is, ezért is fontosak a belengetett és már működő tőzsdefejlesztési tervek., az Equilor Befektetési Zrt. vezérigazgatója szerint a piactorzító intézkedések jó ideje léteznek, ez a mostani állampapíros folyamat se új keletű, csak ez most nagyobb visszhangot kapott. Mindez persze komoly dolgokat jelez előre. A brókerpiacon az ügyfelek sokkal tudatosabbak, a befektetéseknek mindenben megvan a helye és szerepe. A szabályozói környezet és egyéb kiszorító hatások közepette szerinte nagy dolog, hogy a magyar tőzsde ott tart, ahol van, a mostani állami oldali támogatása a tőzsdefejlesztésnek mindenképpen pozitív hatásként értékelhető.