Nagy tőzsdei zuhanást hozhatnak a számítógépvezérelt alapok - Ez történt hétfőn is

Az ún. volatilitást menedzselő alapok, amelyek összesen mintegy 400 milliárd dollárnyi vagyont kezelnek, a tavaly év végi piaci esés után idén jelentősebb pakettet vásároltak be a részvényekből, de az újbóli piaci turbulenciák miatt nagyjából 50 milliárd dollárnyi részvényt adtak el a napokban a Wells Fargo becslése szerint.Ezek az alapok nevükből fakadóan is igen érzékenyen reagálnak a volatilitásra, így ha ilyen turbulenciák vannak a piacon, akkor kevésbé kockázatos eszközök felé veszik az irányt, emiatt váltak meg több tízmilliárd dollárnyi részvénytől is a napokban.Piaci elemzők szerint a szisztematikus, kvantitatív eladásokat bizonyítja a héten az ETF-ek nagy aránya a kereskedési volumenen belül (hétfőn ez 37%-ot tett ki, miközben más, átlagos napon ez 28%), miután a számítógép-vezérelt, automatizált alapok egyik kedvelt befektetési eszköze a részvénykitettség növelésére az ETF.