Nincs még itt a válság a magyar profik szerint, de mibe érdemes fektetni?

A vagyon- és portfóliókezelési kihívásokról is szó lesz a Portfolio október 16-ai Öngondoskodás konferenciáján. Ne maradj le róla! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Lóg a levegőben a kereskedelmi háború

Mibe fektetnek a profik?

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók az augusztusi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben hat alapkezelő szerepeltette magát.A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Amundi Alapkezelő, CIB Alapkezelő, Diófa Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, MKB-Pannónia Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő.Folytatódik az USA és Kína közötti kereskedelmi vita, a 200 milliárd dollár értékű kínai importra kivetett vámot azonban Kína már csak 60 milliárd értékű amerikai importra kivetett vámmal tudta megtorolni, ami a szekértők szerint azt jelenti, hogy Kína kifogyott az eszközökből a további importvámkörökre nézve.Bár a kereskedelmi háborús kockázatok negatív hatással vannak a globális növekedési kilátásokra, egyes szakértők úgy vélik, még nincs itt az ideje újabb válságot vizionálni, mivel a globális növekedés a következő 12 hónapban is fennmaradhat.A kötvénypiaccal kapcsolatban sem túl derűlátóak a szakemberek, a japán jegybank megkezdte a szigorítást, a héten pedig az amerikai és a cseh jegybank is kamatot emelt. Itthon az MNB jelentette be, hogy átalakítja eszköztárát, kamatemeléssel várhatóan 2019 végéig azonban nem kell számolni. Az MNB lépésére a portfóliómenedzserek vegyesen reagáltak: voltak, kik növelték, mások pedig csökkentették a magyar kötvénypiaci súlyt a modellportfóliókban.Szeptemberben tovább csökkent a pénzpiaci eszközök súlya a mintaportfólión belül, emellett az alternatív befektetések súlya is visszaesett. A két eszközosztály súlyának csökkenéséből a kötvény- és részvénypiaci eszközök profitáltak, de közülük is főleg a kötvénybefektetések aránya nőtt meg augusztushoz képest.Továbbra is az alternatív befektetésekben van a mintaportfólió vagyonának legnagyobb része, ezt a részvény, a pénzpiaci, majd a kötvénybefektetések követik a sorban.

Részletesebb bontásban már jobban látszik a befektetők óvatossága: a pénzpiaci eszközök adják a mintaportfóliók legnagyobb szeletét, mögötte a rugalmas abszolút hozamú eszközöket és a hazai kötvényeket láthatjuk. Utolsó helyen nyersanyagok szerepelnek, ez utóbbiak az augusztusi allokációhoz képest most feleakkora súlyt kaptak, míg az egy hónappal ezelőtt még gyengébben muzsikáló hazai részvények súlya emelkedett.

A lenti megbontásban viszont látszik, hogy a hazai részvényeken kívül mindegyik részvénykategória súlya csökkent augusztushoz képest, főleg a fejlődő piaci részvényeké, ahol az utóbbi hónapokban a török és argentin piaccal kapcsolatos aggodalmak mellett még az erősödő dollár sem tett jót az eszközosztály teljesítményének.

A historikus adatok pedig továbbra is az alternatív eszközök népszerűségéről árulkodnak, igaz, szeptemberben a súlyuk 30% alá csökkent, ilyet legutóbb két éve láthattunk.

A pontosabb kép miatt érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólió ajánlóit is, amelyben részletesen is kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlókat az alábbi linkeken közvetlenül is elérheti:A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.