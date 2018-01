Ömlik a pénz egy befektetésbe, amiről senki nem tudja, hogy működik - Mire ez az őrület?

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Miért kell az ember helyett inkább a gép?

historikus adatokat használnak fel a faktorok és a hozamok közötti kapcsolatok felkutatására, csakhogy ez a kapcsolat könnyen lehet, hogy a jövőben már nem áll fent.

A másik nagy kockázat, hogy ez a modellezés nem biztos, hogy fel tud készülni a váratlan piaci körülményekre, ezt lehetett megfigyelni a válság alatt is, amikor jelentős veszteségeket könyveltek az erre a stratégiára építő hedge fundok.

A legnagyobb kvantitatív hedge fundok

A legnagyobb kvantitatív hedge fundok az USA-ban és az Egyesült Királyságban találhatók, ilyen a D. E. Shaw, a Quantitative Management Associates, a Two Sigma, a Renaissance Technologies, de például a Man Groupnak és a Vanguardnak is vannak ilyen alapjaik.

Az alapítók a leggazdagabb befektetők között

Mára, miután egyre keresettebbek az olyan befektetések, amelyek nem az emberi választásra, sokkal inkább a technológia-alapú döntésekre hagyatkoznak, ahol a befektetéseket algoritmusok és automizmusok beépítésével valósítják meg.A kvantitatív alapok komplex matematikai modellekkel igyekeznek megjósolni, hogy mely befektetési lehetőségektől lehet magas vagy éppen alacsonyabb hozamokra számítani. Egyesek szerint sokszor megbízhatóbb és eredményesebb döntéseket is hoznak, mint az emberek, mivel ez esetben érzelmi alapú döntés nem születik, csakis a számok a mérvadóak.Erre a típusú stratégiára leginkább ajellemző, ahol vannak független változók, mint a P/E ráta, infláció, munkanélküliségi ráta, stb., amelyeket más, ún. függő változók értékének becsléséhez használnak fel, például a részvényárfolyam mozgásának becsléséhez. Ezeket a faktormodelleket nemcsak a várható hozamok becslésére, hanem kockázatmodellezésre is használják, ez utóbbiaknak egyébként egyre jelentősebb szerepe is van, főleg a makrogazdasági- és politikai kockázatok feltérképezésében.A faktoralapú modellezésnek természetesen, ilyen például az, hogyA kockázatok ellenére egyre több befektető hisz az algoritmus és rendszer alapú befektetésben, a HFR adatai szerint a kvantitatív hedge fundok által kezelt vagyon tavaly október végégig több mint 940 milliárd dollárra nőtt, ami közel duplája a 2010-es szintnek. Bár a pontos kezelt vagyont az iparági szereplők eltérő adatszolgáltatása miatt nehéz megmondani, abban egyetértenek a szakemberek, hogy ez a hedge fund iparág legdinamikusabban növekvő szelete. Mindez annak ellenére, hogy, mivel nem lehet tudni, hogy pontosan milyen algoritmusok mentén fektetnek be (ez egyébként érthető, hiszen a piaci szereplők igyekeznek elrejteni stratégiájukat a versenytársak figyelő szemei elől).Azt, hogy mennyire megnőtt a népszerűségük ezeknek az alapoknak jól mutatja az is, hogy a Financial Times cikke szerint a Two Sigmának például a 2011-es 6 milliárdról 2017-re 50 milliárd dollárra duzzadt a kezelt vagyona. Ehhez hasonló, 50 milliárd dollár körüli vagyonnal bír a D. E. Shaw is, de a Renaissance Technologies is 46 milliárd dollár körüli ügyfélpénzt kezelt a tavalyi adatok alapján.Csak érdekességképp, a Forbes tavalyi évre vonatkozó, leggazdagabb hedge fund alapítókat felvonultató listáján a Renaissance Technologies alapítója,a második leggazdagabb 18 milliárd dolláros vagyonával. Bár Simons már 2010-ben visszavonult a Renaissance Technologies éléről, továbbra is fontos szerepet játszik a cég életében és az erős teljesítményből is szépen profitál. Simons 1982-ben alapította a Renaissance-t, számítógépes modellezést használva igyekezett félreárazásokra bukkanni a likvid értékpapírok között.Ott van még a leggazdagabb tíz között a D. E. Shaw alapítója,is, akinek 5,4 milliárd dolláros vagyont becsülnek. Shaw korábban a kolumbiai egyetemen tanított számítástechnikai órákat, ezt követően rövid ideig a Morgan Stanleynél dolgozott, majd megalapította saját, matematikai modellekre építő hedge fundját.(Financial Times, HFR, Investopedia, SreetofWalls)