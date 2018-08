Ralizik Amerika, miközben összeomlik körülötte a világ - mibe fektetnek a profik?

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Fejlett vagy feltörekvő?

A mintaportfóliók beszélnek

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók az augusztusi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben hat alapkezelő szerepeltette magát.A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Amundi Alapkezelő, CIB Alapkezelő, Diófa Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő.A profi vagyonkezelők többnyire úgy vélik, hogy az Egyesült Államok gazdasága teljesen rendben van és dinamikus (akár 4,6% körüli) GDP-növekedésre is lehet számítani, mivel az adócsökkentések még csak most kezdik kifejteni élénkítő hatásukat, mindez pedig a részvénypiacokra is jótékony hatással lehet.Akad viszont olyan befektetési szakember, aki úgy véli, hogy most érdemes kiszállni az amerikai részvényekből, amíg még jó a hangulat a piacokon. Többen is megjegyzik, hogy kérdéses, meddig tart még az amerikai bikapiac, hiszen a három fő amerikai index új csúcsokat döntöget, a részvények túlárazottak, a jó hangulat pedig már túl régóta tart.Számos portfóliómenedzser szerint a feltörekvő piacokon az USA-val való csörte most jó beszállási pontokat teremtett; hozam / kockázati szempontból vonzóvá váltak a feltörekvő papírok. Bár van olyan szakember is, aki szerint az elhúzódó kereskedelmi háború növelheti ezeknek a piacoknak a kockázatosságát, így inkább érdemes átsúlyozni fejlett piaci eszközökbe.A feltörekvő piacokon különösen Törökországra, Kínára és Argentinára figyelnek a profi befektetők, sokan úgy vélik, a líraválság közepette a törökök nehezen fogják tudni visszanyerni a befektetők bizalmát, míg Kína az amerikaiakkal való kereskedelmi háború miatt kockázatos, Argentina pedig ismét államcsőd szélén áll. Van olyan szakember, aki megjegyzi, hogy a török piacon hamarosan akár még attraktívabb árazás is kialakulhat, így a beszállással még érdemes várni egy kicsit.A szakemberek mintaportfólióikban augusztusban igyekeztek megszabadulni a pénzpiaci eszközöktől és a fejlett részvénypiaci eszközöktől és feltörekvő piaci részvényeket "vásároltak."A legnépszerűbb eszközkategória persze továbbra is az alternatív eszközök kategóriája, mely a mintaportfóliók 32,7%-át teszi ki, míg az alacsony hozamkörnyezetben unattraktív kötvények képezik a legkisebb szeletet.

Részletesebb bontásban már jobban látszik a befektetők óvatossága: a pénzpiaci eszközök adják a mintaportfóliók legnagyobb szeletét, mögötte a rugalmas abszolút hozamú eszközöket és a hazai kötvényeket láthatjuk. Utolsó helyen a magyar részvények szerepelnek.

Az alábbi ábrán már jól látszanak a mozgások is: a júliusi állapothoz képest nőtt a feltörekvő piaci részvények és a nyersanyagok népszerűsége a mintaportfóliókban, míg a pénzpiaci eszközöké és a fejlett részvényeké csökkent.

A historikus adatok pedig továbbra is az alternatív eszközök népszerűségéről árulkodnak.

A pontosabb kép miatt érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólió ajánlóit is, amelyben részletesen is kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlókat az alábbi linkeken közvetlenül is elérheti:A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.