Rengeteg ügyfélpénz kerülhet bajba a Facebook esése miatt

Egyre jobban aggódnak a FANG-befektetésként (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) ismert papírokért a befektetők, a Facebook például múlt héten 120 milliárd dollárt vesztet piaci értékéből a csalódást keltő negyedéves gyorsjelentése után.A lap szerint az Axa Investment Managers, a Baillie Gifford, a Janus Henderson, a Fundsmith, a Legal & General Investment Management, a Loomis Sayles, a Morgan Stanley és a Polar Capital ügyfelei is jelentősebb kitettséggel bírnak Facebook-részvényekből.Az Axa Framlington Global Technology alap kezelt vagyonának közel 7%-át tartja Facebook-részvényekben, a Morningstar adatai szerint ez a májusi vagyonadatok szerint 37 millió fontot tett ki. A Baillie Giffordnál április végén 251 millió dollárnyi Facebook-részvényt tartottak, míg a Janus globális technológiai alapja kezelt vagyonának 6,2%-a volt a társaság papírjaiban.A hagyományos alapkezelők mellett az ETF-szolgáltatóknál is jelentős Facebook-kitettség halmozódott fel egy-két alapon keresztül, ilyen a BlackRock, a Vanguard, a Fidelity, a First Trust és a Global X.